Nach Schüssen in der Leipziger Eisenbahnstraße ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwölf ehemalige Mitglieder der Hells Angels. Tatverdacht: Mord. In diesem Zusammenhang gab es am Mittwoch eine Durchsuchung im Stadtteil Lützschena. Vier weitere „Höllengel“ sitzen bereits hinter Gittern.