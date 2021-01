Nach tödlichem Rockerkrieg in Leipzig: Justiz ermittelt weiter

Leipzig

Als ein Mann in der Rocker-Kluft der Hells Angels durch die Leipziger Eisenbahnstraße läuft, brennt die Luft. Denn das Quartier wird vom rivalisierenden Club United Tribunes (UT) Iron City Leipzig beansprucht. UT-Vize Sooren O. verpasst dem „Höllenengel“ einen Schlag und droht ihm. Das lassen sich die Hells Angels nicht gefallen – und tauchen als Gruppe in der Straße im Leipziger Osten auf. Eine Machtdemonstration. Wenig später an diesem Tag – es ist der 25. Juni 2016 – kommt es zur gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen beiden Rockerclubs und fallen tödliche Schüsse.

Selbst viereinhalb Jahre nach diesem Exzess ist die juristische Aufarbeitung noch immer nicht abgeschlossen. Gegen zwölf ehemalige „Höllenengel“ laufen aktuell Mordermittlungen. Und gegen die Kontrahenten von den United Tribunes ist ein Körperverletzungs-Verfahren am Leipziger Landgericht anhängig – und darum gibt es Hickhack.

Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollten die UT als Gruppe „ihren Gebietsanspruch“ für die Eisenbahnstraße gegen den Hells-Angels-Motorrad- und Rockerclub durchsetzen. Aus diesem Grund seien sie an jenem Tag im Juni auf die mindestens 15 „Höllenengel“ zugegangen. Die hatten sich an einem Freisitz an der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Neustädter Straße versammelt. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass UT-Vize Sooren O. (35) „ohne rechtfertigenden oder entschuldigenden Grund mit dem beschuhten Fuß gezielt“ in Richtung eines „Höllenengels“ trat. Ob er traf, sei unklar. Als Reaktion wurde aus der Gruppe der Hells Angels „gezielt siebenmal auf die United Tribunes“ geschossen. Der Türke Veysel A. (27) starb, zwei weitere UT-Mitglieder – darunter Sooren O. – wurden lebensbedrohlich verletzt.

In einem ersten Mammutprozess mit 90 Verhandlungstagen und mehr als 200 Zeugen verurteilte das Landgericht im Juni 2019 vier Mitglieder des – inzwischen aufgelösten – Leipziger Chapters der Hells Angels. Der Schuldspruch lautete auf gemeinschaftlichen Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Alle vier Männer, 33 bis 47 Jahre alt, wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie legten Revision ein. Doch der Bundesgerichtshof ( BGH) bestätigte seiner Mitteilung von Anfang September 2020 zufolge diese Urteile.

25. Juni.2016 in der Leipziger Eisenbahnstraße: Mehrere gefesselte Männer sitzen auf dem Boden. Nach der Schießerei wurde das Gebiet von der Polizei abgesperrt. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Ermittlungsende unklar

Parallel dazu ermittelte die Staatsanwaltschaft weiter gegen die anderen „Höllenengel“, die sich ebenfalls am 25. Juni 2016 im Leipziger Osten aufhielten, und tut es noch immer. „Aufgrund des Umfangs der Ermittlungen konnte ein Verfahrensabschluss im Jahr 2020 nicht mehr erfolgen“, teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf Anfrage mit. „Wann mit einem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.“ Zunächst befanden sich elf, inzwischen zwölf ehemalige Mitglieder der Hells Angels (35 bis 57 Jahre alt) im Visier. Ermittelt wird ebenfalls wegen des Tatvorwurfs des gemeinschaftlich begangenen Mordes und anderer Delikte in diesem Zusammenhang, so Schulz weiter.

Auch in Bezug auf die Gegenseite hat die Staatsanwaltschaft im Sommer 2020 Anklage vor dem Landgericht erhoben. Sie richtet sich gegen neun damalige Mitglieder der von Migranten dominierten United Tribunes. Grund: diese Fußtritt-Attacke. Die Anklagebehörde wirft den Männern, 24 bis 52 Jahre alt, versuchte gemeinschaftliche Körperverletzung in mindestens 15 Fällen vor.

Sofortige Beschwerde eingelegt

Diese Anklageschrift bekam die 3. Kammer, eine Jugendstrafkammer, auf den Tisch. Sie will jedoch nur gegen den Jüngsten aus der Runde der Beschuldigten verhandeln, der zur Tatzeit noch Heranwachsender war und für den daher das mildere Jugendstrafrecht infrage kommt. Laut Landgerichtssprecher Hans Jagenlauf trennte die Kammer das Verfahren ab, will möglicherweise Mitte April verhandeln. Um die anderen Beschuldigten solle sich eine für Erwachsene zuständige Strafkammer kümmern.

Gegen diese Abtrennung wiederum hat die Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde eingelegt, wie Schulz bestätigte. Hintergrund dafür ist, dass eine möglicherweise sehr umfangreiche Beweisaufnahme nicht gleich zweimal in Extra-Prozessen erfolgen soll. Über die Beschwerde muss nun das Oberlandesgericht Dresden entscheiden.

Von Sabine Kreuz