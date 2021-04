Leipzig

Im Zoo Leipzig gibt es wieder Löwenbabys – zwei Katzen und zwei Kater. Sowohl Mutter Kigali als auch Vater Majo sorgen gut für ihre Vierlinge. „Die beiden sind ein super Paar und kümmern sich seit dem ersten Tag gemeinsam um die Jungtiere, die nun langsam anfangen, selbst am Fleisch zu knabbern und ihren Eltern zu folgen“, erzählt Tierpfleger Jörg Gräser. Bisher wird die Raubtierfamilie von den Pflegern vorsichtig aus der Distanz beobachtet.

Mutter Kigali mit einem Jungtier, im Hintergrund ein zweites Jungtier und Vater Majo. Quelle: Zoo Leipzig

Geboren wurde der Löwennachwuchs bereits vor reichlich sechs Wochen, am 7. März. Aufrund der traumatischen Erfahrungen mit Kigalis ersten beiden Würfen hat der Zoo das freudige Ereignis bisher nicht bekannt gegeben. „Im Moment sieht es aber gut aus“, so eine Sprecherin.

Drama um die ersten beiden Würfe

Die jetzt siebenjährige Löwin Kigali hatte im August 2019 erstmals drei Junge zur Welt gebracht, eines war bereits tot. Zum Entsetzen aller fraß sie ihren ersten Wurf nach drei Tagen komplett auf – warum, ist unklar. Weihnachten 2019 bekam Kigali dann ihren zweiten Wurf, diesmal Fünflinge. Zehn Wochen lang kümmerte sie sich gut um die Kleinen, dann wurde sie erneut aggressiv: Nach einer Impfung tötete Kigali zwei der Fünflinge. Daraufhin entschloss sich der Zoo, die verbliebenen drei Jungtiere von der Mutter zu trennen. Hanna, Elsa und Matteo wurden von Vater Majo erfolgreich allein aufgezogen und konnten im Herbst 2020 in den Berliner Zoo abgegeben werden.

Blick in die Wurfbox: Die zwei Katzen und zwei Kater wurden bereits am 7. März 2021 geboren. Quelle: Zoo Leipzig

Liebevolle Zuneigung

Nach dem Auszug der Kleinen entdeckten Majo und Kigali erneut ihre Zuneigung zueinander. Nach 110 Tagen Tragzeit brachte Kigali ihren dritten Nachwuchs zur Welt. Die „goldene Regel“ bei Wildtieren besagt: Kritische Phasen für den Nachwuchs bestehen im Alter von drei Tagen, drei Wochen und drei Monaten. Die ersten beiden Zeitpunkte sind erfolgreich gemeistert und die Vierlinge sind in ihren ersten Wochen schon zu propperen Junglöwen herangewachsen. Über die nächsten Schritte entscheiden die Tierpfleger – zum Beispiel, wann die Kleinen zum ersten Mal ins Freie dürfen. Zoodirektor Jörg Junhold will in jedem Fall weiter Vorsicht walten lassen.

Von Kerstin Decker