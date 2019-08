Markkleeberg

Die Situation an den Gewässern der Stadt, vor allem am Markkleeberger See, ruft nicht erst seit den tödlichen Badeunfällen in diesem Jahr besorgte Anwohner und einige Stadträte auf den Plan. Aus aktuellem Anlass hatten die Markkleeberger Grünen am Mittwoch unter der Überschrift „Baden auf eigene Gefahr – rette sich, wer kann“ zu einem Informationsabend in die Ökoschule eingeladen. Mit Fachleuten aus dem Bereich der Wasserrettung von Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) und Deutschem Roten Kreuz ( DRK). Hintergrund ist ein Rettungs- und Sicherheitskonzept, an dem die Stadt gerade arbeitet (die LVZ berichtete).

Rettungsschwimmer im Podium

Ansgar Bovet, selbst Rettungsschwimmer bei der DLRG, sitzt für die Grünen im Ausschuss für Soziales,Kultur und Sport. Er kennt also beide Seiten: die kommunalpolitische und die der Wasserrettungsdienste an Gewässern. Ihn stört außerordentlich, dass so ein wichtiges Thema „insgeheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Ausschüssen besprochen wird“. Die Stadträte würden viel zu spät informiert und involviert, findet er. Mit ins Podium geholt hatte Bovet zum Infoabend Joachim Weiß (DRK-Landesreferent Wasserwacht), Yannik Niebuhr (Technischer Leiter der Ausbildung bei der Wasserwacht des DRK Leipzig-Stadt) sowie Frank Irmler (zweiter Vorsitzender des Bezirks Leipzig der DLRG).

Geplant: Rettungsstützpunkt Auenhainer Bucht

Die Stadt will in der Auenhainer Bucht ein Servicegebäude für Erste Hilfe und Wasserrettung errichten. Ein Fördermittelantrag wurde bereits September 2018 eingereicht. Für diese Idee hagelte es Kritik. „Ungünstig“, beurteilte Niebuhr den Standort. Frank Irmler erläuterte und demonstrierte anschaulich anhand von Spielzeugmodellen, wie viel Zeit vergeht, bis einem Ertrinkenden vom geplanten Stützpunkt aus geholfen kann. Es dauere definitiv zu lange – so die einhellige Meinung. Eine schnelle Lösung müsse her, statt lange auf Fördermittel zu warten – das war die Forderung aus den Reihen der Zuhörer. „Wenn schon eine Wachstation, dann dort, wo die Leute baden.“

In der Schladitzer Bucht habe die DRK Wasserwacht in diesem Jahr einen Rettungsstützpunkt eröffnet. Der sei in den Ferien täglich, ansonsten bei Bedarf an den Wochenenden besetzt. Eine Minimalvariante ohne bauliche Maßnahmen, erläuterte Yannik Niebuhr. Container könne man für wenig Geld mieten, Ausnahmegenehmigungen fürs Aufstellen müsse es geben. Aussagen der Stadt, das würde nicht mehr bewilligt, ließ Ansgar Bovet nicht gelten.

Schnelle Minimallösung statt „Palazzo“

Zumindest ein günstiger Rettungsturm solle in der nächsten Saison aufgestellt werden – im Strandbad Markkleeberg-Ost und am Auenhainer Strand, der an heißen Tagen nicht weniger frequentiert sei, statt auf einen „Palazzo“ in der Auenhainer Bucht zu warten – so der einhellige Tenor.

Stadtrat Mario Preller ( CDU) erinnerte an einen Antrag der CDU/FDP-Fraktion aus dem Juli 2017 zur Überwachung des Strandbades Ost zumindest an den besucherstarken Wochenenden. Freiwillige Feuerwehr, DRK und DLRG sollten um Unterstützung gebeten werden. Für die Umsetzung seien damals außerplanmäßige Mittel in Höhe von 12 000 Euro beantragt worden. Der Rat entschied dagegen, die Stadt verwies auf eigene Pläne.

“Schneller Start“ gewünscht

12 000 Euro – mit dieser Summe hätte man einen einfachen Stützpunkt mit Liege und Rettungsbrett anschaffen oder mieten können, und auch für die Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen Rettungsschwimmer wäre noch Geld übrig geblieben, rechnete Niebuhr vor. Zum mehrfach aus dem Publikum geforderten „schnellen Start, so einfach wie möglich“ mahnte Bovet jedoch, die Finanzen nicht zu niedrig anzusetzen.

Gibt es denn überhaupt genügend Rettungsschwimmer für eine Überwachung? Irmler antwortete diplomatisch. Man habe in Kooperation von DRK und DLRG vor, Nachwuchs und Ausbildung noch stärker zu fördern. Man sei auch mit der Stadt Leipzig in Gesprächen, doch seien diese ins Stocken geraten. Sein Rat: „ Markkleeberg sollte schneller sein.“

Von Gislinde Redepenning