Wenn im März die meisten Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden, dann ist die Pandemie für die meisten Menschen wahrscheinlich vorbei. Spätestens dann lässt sich das ganze Ausmaß der Krise überschauen. Im Rathaus machten Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) am Freitag schon mal Kassensturz. Und der fiel gar nicht so schlecht aus.

„Die düsteren Prognosen sind zum Glück nicht eingetroffen“, sagte Bonew. Aus einem befürchteten Haushaltsloch von 52 Millionen Euro sei im vergangenen Jahr sogar ein Plus von 147 Millionen Euro geworden. „Das gute Liquiditätspolster wird uns für 2023/24 helfen.“ Am 14. September will der Kämmerer dem Stadtrat den Entwurf zum nächsten Doppelhaushalt vorlegen. „Es soll kein Konsolidierungshaushalt werden“, versicherte er. Das heißt, es müssen keine Budgets gekürzt werden.

„Die Leipziger Wirtschaft hat sich erstaunlich resilient gezeigt“

„Die Leipziger Wirtschaft hat sich erstaunlich resilient gezeigt“, erklärte Oberbürgermeister Jung das kleine Haushaltswunder. „Ich hatte mit wesentlich schlimmeren Folgen gerechnet.“ Tatsächlich waren im April 202o die Einnahmen der Kommune mit Beginn des ersten Lockdowns abrupt eingebrochen. Nur mit 110 Millionen Euro aus den Rettungspaketen von Bund und Land gelang es der Stadt, sich über Wasser zu halten.Doch schon 2021 fand Leipzig in die Rekordspur aus der Zeit vor Corona zurück. Bei der Gewerbesteuer sammelte die Stadt 418,2 Millionen Euro ein – so viel wie noch nie seit 1990.

„Das zeigt, dass unser eingeschlagener Weg richtig war“, so Bonew. Nämlich: zu Beginn der Pandemie keine Haushaltssperre zu verhängen, keine Budgets zu kürzen und weiter zu investieren. Mehr als 60 Millionen Euro flossen aus dem städtischen Haushalt direkt in die kommunalen Unternehmensbeteiligungen. 30 Millionen Euro davon erhielt die Leipziger Messe, 19 Millionen Euro das Klinikum St. Georg, 8,5 Millionen Euro der Zoo, 6,4 Millionen die Kultureinrichtungen. Darüber hinaus gab es ein kommunales Programm zur Unterstützung von Soloselbstständigen. Die Stadtverwaltung investierte massiv in die Digitalisierung, schaffte beispielsweise Tablets für einen Großteil der Mitarbeiter an. Jung: „Die Verwaltung ist in der Neuzeit angekommen.“

90 Prozent der kommunalen Aufträge bleiben in der Region

Aber die Stadt setzte auch wirtschaftliche Anreize, die den Unternehmen vor allem eines signalisieren sollten: Egal was kommt, Leipzig wird das Investitionstempo nicht verlangsamen. Ein wichtiges Zeichen an die Wirtschaft der Region, an die immerhin 90 Prozent der kommunalen Aufträge gehen. Jung: „Wir haben ganz bewusst zusätzliche Planungsmittel in die Hand genommen, um weitere Investitionen auslösen zu können – in Umwelt, in Klimaschutz, in Mobilität, Bildung, Kultur und Wirtschaftsförderung.“ Insgesamt machte die Kommune 15 Millionen Euro locker, acht Millionen davon für Verkehrsplanung und neue Mobilitätsstrategien. Aber auch Projekte wie ein Bildungszentrum in Grünau, eine Stadtteilbibliothek am Otto-Runki-Platz im Osten, ein Festivalhaus in der Gottschedstraße und die Förderung des neuen Transformationszentrums für Energiesysteme setzte die Stadt aufs Gleis.

OBM: Demnächst werden 30.000 Fachkräfte fehlen – jährlich

Von den geplanten Investitionen (256 Millionen Euro) seien 252 Millionen Euro im vergangenen Jahr auch tatsächlich geflossen, sagte der Finanzbürgermeister auf LVZ-Anfrage. Das war nicht immer so. Weil Projekte sich verspäteten, wurden bereitgestellte Investitionsgelder oft nicht abgerufen. Die Bugwelle hat mittlerweile die 400-Millionen-Euro-Grenze überschritten, sollte massiv reduziert werden. „Statistisch gesehen haben wir 2021 unseren Plan geschafft,“ sagte der Kämmerer, „aber keinen Euro dieser Bugwelle. Das ist unsere Achillesferse.“

Ursache dafür sind Planungsverzögerungen und fehlende Kapazitäten in der Bauwirtschaft aufgrund des Fachkräftemangels. In den nächsten Jahren werden laut Jung im Kammerbezirk Leipzig jährlich sogar rund 30.000 Fachkräfte fehlen – weil geburtenstarke Jahrgänge in die Rente gehen und neue Ansiedlungen neuen Personalbedarf auslösen.

Von Klaus Staeubert