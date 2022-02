Nachbarin in Leipzig fast ermordet: „Der nette Manni und der Teufel“

Leipzig

Der ältere Herr mit der dämonischen Fratze auf dem Kapuzenpullover sitzt schon zum zweiten Mal in seinem Leben vor einem für Tötungsdelikte zuständigen Schwurgericht: Am 6. August 1998 erstach Manfred F. (65) seinen 38-jährigen Kumpel, kassierte zwölf Jahre Knast wegen Totschlags. An diesem Freitag verurteilte das Landgericht den Leipziger Rentner wegen versuchten Mordes. Wieder muss er für zwölf Jahre hinter Gitter. Ob er noch einmal in Freiheit kommt, ist diesmal allerdings offen.

„Dieses Verfahren ging uns an die Nieren“, bekannte der Vorsitzende Richter Hans Weiß. Seit dem 20. Januar hatte die 16. Strafkammer versucht zu klären, wie es zu der schrecklichen Bluttat am 28. Juli 2021 in einem Mehrfamilienhaus im gutbürgerlichen Stadtteil Leipzig-Schleußig kommen konnte. Laut Anklage griff er Melanie M. an jenem Tag gegen 12.30 Uhr in der Könneritzstraße mit einem Messer an, als die Krankenschwester gerade ihre Wohnungstür aufschließen wollte. „Jetzt bringe ich dich um, du Drecksau“, soll er dabei gesagt haben.

„Ich bin froh, wenn sie stirbt“

Die 14 Zentimeter lange Klinge drang tief in ihren Körper ein. Lebensbedrohlich verletzt schleppte sie sich in die höheren Stockwerke, um vor Manfred F. zu fliehen. Der herzkranke Senior konnte ihr nicht folgen, blockierte aber laut Gericht den Fahrstuhl und den Fluchtweg nach unten. Sie schrie um Hilfe, sie klopfte an Wohnungstüren, doch niemand war um diese Zeit zu Hause. Um die heftige Blutung zu stoppen, drückte sich die Krankenschwester gegen eine Wand. Um 12.40 Uhr gelang es ihr, in Todesangst den Rettungsdienst zu rufen. Wenig später wählte auch Manfred F. den Notruf. „Ich habe meine Nachbarin abgestochen“, sagte er. Als kurz darauf die Polizei eintraf, soll er gegenüber einem Beamten eingeräumt haben: „Ich bin froh, wenn sie stirbt.“

Doch woher kam dieser Hass, diese Wut? Manfred F. sei ein „Mann mit zwei Gesichtern“, beschrieb ihn Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob. „Er war hilfsbereit und freundlich – aber auch bereit, anderen Menschen schweres Leid zuzufügen.“ Richter Weiß nannte diese Konstellation „der nette Manni und der Teufel“. Schon früher sei das Verhältnis zu Nachbarn belastet gewesen, habe Manfred F. etwa an deren Türschlössern manipuliert. Zeitweise standen vier Wohnungen in dem Haus leer, so das Gericht, weil Mieter entnervt ausgezogen waren. Einige hätten auch Anzeigen erstattet, denen aber nicht weiter nachgegangen worden sei. Durch ein früheres konsequenteres Einschreiten, so Richter Weiß, wäre es womöglich gar nicht erst zu dem Mordversuch an Melanie M. gekommen.

„Hatte nicht die Absicht, die Frau zu töten“

Dabei soll der Rentner zunächst große Stücke auf die patente Krankenschwester, die erst im April 2021 eingezogen war, gehalten haben. Sie versorgte bei ihm kleinere Verletzungen, half bei der Tablettenzuteilung. Doch dann fand sie ihn am 10. Juni im hilflosen Zustand im Treppenhaus und alarmierte den Notdienst. „Er wollte das nicht und für sie begann eine Leidenszeit“, schilderte Weiß. Fortan habe er sie terrorisiert, was Manfred F. zum Prozessauftakt allerdings bestritt. Melanie M. bekam Angst vor ihm. Immerhin hatte er ihr erzählt, schon einmal einen Menschen umgebracht zu haben. Sie erwirkte eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, wonach Manfred F. mindestens 15 Meter Abstand von ihr halten musste.

Der Rentner hatte wohl den Eindruck, sie redete bei Nachbarn schlecht über ihn, sagte seine Verteidigerin Henrike Wittner. „Er fühlte sich durch das Gewaltschutzverfahren zu Unrecht beschuldigt.“ Bei der Tat seien ihm die Sicherungen durchgebrannt. Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass die Steuerungsfähigkeit des alkoholabhängigen Angeklagten vermindert war. „Ich hatte nicht die Absicht, die Frau zu töten“, sagte er am Ende.

Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt

Das Gericht ging jedoch wie auch die Staatsanwaltschaft nicht von einer Affekttat aus, sondern von heimtückischem Mord. Manfred F. habe sogar versucht, ein zweites Mal zuzustechen, was sein Opfer aber verhindern konnte. Während Verteidigerin Wittner neun Jahre Haft forderte, wollte der Oberstaatsanwalt eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Das Schwurgericht entschied am Ende neben einer Haft von zwölf Jahren, dass für Manfred F. die Anordnung einer Sicherungsverwahrung vorbehalten bleibt. Das bedeutet, dass der Rentner die volle Zeit hinter Gittern absitzen muss und dann entschieden wird, ob von ihm weiterhin eine Gefahr ausgeht. Würde dies ein Gericht bejahen, müsste der dann hochbetagte Manfred F. wohl den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben.

Von Frank Döring