Leipzig

Tötete er seine Nachbarin, damit sein unfassbares Lügengerüst nicht in sich zusammenfällt? Nachdem ein Leipziger Student im Prozess am Landgericht die brutale Bluttat an einer 61-jährigen Frau in der Südvorstadt gestanden hat, könnte dies auch die Raubmord-These der Staatsanwaltschaft ins Wanken bringen.

„Der Angeklagte stellte mit seiner Einlassung den Vorwurf des Raubmordes in Abrede“, erklärte Verteidiger Malte Heise jetzt auf Anfrage der LVZ. „Es ist deshalb darüber nachzudenken, ob überhaupt ein Mordmerkmal als erfüllt anzusehen ist.“

Verteidiger Malte Heise sagt, dass sein Mandant den Vorwurf des Raubmords in Abrede gestellt hat. Quelle: Kempner

Es war am 18. September vorigen Jahres, als Ekkehart J. (31) laut Anklage mit Messerstichen, Würgeattacken und Fußtritten über seine Nachbarin Sylvia G. (61) in deren Wohnung in der Hardenbergstraße hergefallen sein soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den Mord aus Habgier beging, um sich Geld und Wertgegenstände zu beschaffen. In einer Erklärung vor Gericht schilderte Ekkehart J. hingegen ein völlig anderes Tatmotiv.

Spielkonsole und erfundenes Leben

Demnach befürchtete er, dass seine Nachbarin, die als skurrile Esoterikerin bekannt war, seine Lebenslüge auffliegen lassen würde. Seinen Schilderungen zufolge studierte er Mathematik und Wirtschaftsinformatik, brach das Studium jedoch 2015 ab und versank fortan vor seiner Spielkonsole. Seine Familie und Freunde, sogar seine Lebensgefährtin, mit der in der Hardenbergstraße wohnte, ahnten davon nichts. Ihnen tischte er Lügen über eine Ausbildung, über einen Job und selbst über erfundene Kollegen auf. Einkünfte hatte er kaum, seine Eltern zahlten ihm tausende Euro für seinen Lebensunterhalt.

Dieses fragile Gebilde sah er offenbar akut gefährdet, als es an jenem 18. September zu einer ungewöhnlichen Begegnung mit Sylvia G. im Wäschekeller kam. In der Vergangenheit soll die Mieterin mit diversen Aushängen im Treppenhaus aufgefallen sein, etwa gegen das Rauchen im Wäschekeller. Als sie an diesem Tag ihren jungen Nachbarn hier beim Rauchen erwischte, habe sie angedroht, die Polizei zu rufen, damit diese ihn verhafte. Ekkehart J. glaubte zwar nicht, dass die Ordnungshüter ihn wegen Rauchens hinter Gitter bringen würden. Aber er habe befürchtet, dass die Frau, die ständig nach Unrecht in der Nachbarschaft gesucht hätte, den Beamten alles Mögliche über ihn erzählen und damit sein Lebenskonstrukt gefährden könnte.

Brutales Bild der Tat erschaffen

Während Sylvia G. mit dem Fahrstuhl hinauf zu ihrer Wohnung fuhr, nahm Ekkehart J. die Treppe. Zeitgleich kamen beide an. Er habe mit ihr reden wollen, damit sie nicht die Polizei ruft. Als er ihre Wohnung betrat, soll sie sich ein kleines Messer geschnappt, ihn als „Dreckschwein“ beschimpft und zum Verlassen der Wohnung gedrängt haben. In diesem Moment, so erklärte er, seien bei ihm alle Sicherungen durchgebrannt. Sylvia G. stürzte nach einem wuchtigen Schlag auf den Kopf zu Boden, wurde hier weiter traktiert. Diese Tatversion steht im Gegensatz zu dem, was Staatsanwältin Katharina Thieme zum Prozessauftakt gesagt hatte. Ihrer Ansicht nach war es eben keine spontane Tat, sondern der Angeklagte habe von Anfang an geplant, seine Nachbarin zu töten.

Was schon in der Anklageschrift erschüttert, ist die unglaubliche Brutalität der Tat. Bis zur Bewusstlosigkeit soll er Sylvia G. gewürgt und ihr dann ein Wischtuch tief in den Rachen gesteckt haben. Ekkehart J. gab schließlich zu, mit dem Obstmesser, das sie fallen ließ, auf sie eingestochen zu haben. Weil die Klinge am Schädelknochen abbrach, soll er ein zweites, später noch ein drittes Messer geholt haben. Nach Erkenntnissen der Anklagebehörde stach Ekkehart J. mindestens neunmal auf Stirn und oberen Hals der Frau ein. Er habe ein derartiges Bild der Tat erschaffen wollen, dass keiner es für möglich erachtete, dass er der Täter sei, erklärte er. Sein Kalkül war, dass niemand diesem bislang unbescholtenen Studenten ein solches Verbrechen zutrauen würde.

Mord oder Totschlag?

Danach soll er Papiere herumgeworfen und Unordnung angerichtet haben, um den Eindruck einer hektisch durchsuchten Wohnung zu erzielen. Mit Portmonee und Schlüssel des Opfers sei er schließlich vom Tatort geflohen. Die Wohnung habe er abgeschlossen, Geldbörse und Schlüssel später in einer Abfalltonne entsorgt. Erst knapp zwei Wochen später, am 30. September wurde der verweste Leichnam der Frau entdeckt. Und das nur, weil eine Betreuerin der psychisch kranken Leipzigerin sich Sorgen gemacht hatte, nachdem sie Sylvia G. nicht mehr erreichen konnte.

Die 16. Strafkammer hat für den Prozess noch vier Verhandlungstage bis Mitte September geplant. Dabei wird auch das Gutachten eins psychiatrischen Sachverständigen zum Zustand des Angeklagten erwartet. Und es geht eben auch um die Frage, ob Ekkehart J. wegen Mordes oder Totschlags verurteilt wird.

Von Frank Döring