Leipzig

Seit Wochen stemmen sich im Leipziger Stadtteil Lindenau Anwohnerinnen und Anwohner gegen die drohende Schließung eines Konsum-Supermarktes. Die kleine Filiale in der Demmeringstraße ist Teil eines Gebäudekomplexes, das kürzlich an einen neuen Investor verkauft wurde. Der kündigte postwendend die bisherigen Mietverträge. Das will die Nachbarschaft allerdings nicht einfach hinnehmen, hat inzwischen 2233 Unterschriften gegen die drohende Schließung ihres Einkaufsecks gesammelt. Die Listen wurden am Donnerstag vor Ort an Konsum-Vorstand Dirk Thärichen übergeben, der den Engagierten auch gute Nachrichten mitgebracht hatte.

„Wir sind seit 25 Jahren an diesem Standort und wollen es auch bleiben. Uns hat die Kündigung überrascht und wir sind in Widerspruch gegangen. In einem ersten Gerichtsverfahren wurde uns nun auch Recht gegeben“, so Thärichen. Es gebe deshalb berechtigte Hoffnung, dass der Standort erhalten bleiben kann. Allerdings bestehe der neue Gebäudebesitzer, die D9 Vermögensverwaltungs GmbH aus Berlin, weiterhin auf ihre Kündigung. Im Oktober sei deshalb eine erneute Verhandlung am Oberlandesgericht in Dresden anberaumt worden. „Wir werden uns auf jeden Fall weiter wehren“, so der Konsum-Vorstand kämpferisch.

Konsum: Wären auch bereit, mehr Miete zu zahlen

„Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum man uns hier platt machen will. Wir wären auch bereit, mehr Miete zu bezahlen“, so Thärichen weiter. Als Genossenschaft gehe es dem Konsum nicht um Gewinnmaximierung. „Wir wollen den Standort einfach erhalten.“ Er vermutet, dass es allerdings bereits Abmachungen mit dem vermeintlichen Nachmieter gebe. Im Internet lassen sich schon jetzt Einträge finden, in welcher die Biomarkt-Kette Denns an derselben Adresse beheimatet ist. „Wir haben versucht, mit der Kette Kontakt aufzunehmen, leider ohne Erfolg. Das ist enttäuschend“, so der Konsum-Chef. Auch der neue Vermieter selbst schweigt bisher, ließ dabei mehrere Anfragen der LVZ unbeantwortet.

„Wir werden unsere Unterschriftenlisten jetzt zumindest per Mail auch nach Berlin schicken“, sagt Eva Brackelmann. Sie gehört zu einem Team, das zuletzt überall im Quartier Unterschriften gegen die Schließung gesammelt hatte. „Die Sozialstruktur hier im Stadtteil ist sehr divers, es gibt aber eben auch viele Alteingesessene, für die der Konsum als Treffpunkt sehr wichtig ist“, sagt die 54-Jährige und spricht dabei auch von Heimatgefühl.

Mehr als nur eine Tüte Milch kaufen

„Hier geht es um weit mehr, als nur darum, eine Tüte Milch zu kaufen.“ Die Verdrängung des alteingesessenen Geschäfts aus dem Stadtteil sei exemplarisch für die Gentrifizierung, die überall in Leipzig zu erleben sei, findet sie. „Es wäre schön, wenn sich der Stadtrat deshalb dem Thema Milieuschutzsatzung für alle Stadtteile annehmen würde.“

Von Matthias Puppe