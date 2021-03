Leipzig

Er ist jetzt 71 Jahre alt und muss für die nächsten Jahre ins Gefängnis: In den 1990er-Jahren hat Bernd G. nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ein Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht, immer und immer wieder. Die Taten blieben lange unentdeckt – bis der heutige Lebensgefährte des inzwischen 35-jährigen Opfers Strafanzeige erstattete.

Staatsanwältin Jana Kalex klagte zum Prozessauftakt am Montag im Landgericht Leipzig insgesamt 84 Taten an. Demnach verging sich der Angeklagte zwischen Februar 1993 und Februar 2000 an dem Kind. Die Familie des Mädchens wohnte damals im selben Haus wie Bernd G. im Leipziger Umland. Immer dann, wenn seine Lebensgefährtin nicht zu Hause war, soll Ute (Name des Opfers geändert) bei ihm gewesen sein. Kalex schilderte, wie er an mindestens 78 verschiedenen Tagen das Kind im Bett seines Schlafzimmers auf verschiedene Weise missbraucht habe.

Übergriffe in Wohnung und Keller

Als es mit den Übergriffen begann, war die Schülerin gerade mal sieben Jahre alt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte ihr immer mal kleinere Bargeldbeträge zugesteckt haben. In einigen Fällen soll sich Bernd G. auch im Keller des Mehrfamilienhauses an Ute vergangen haben. Dazu hatte er laut Aktenlage sogar eine Matratze in der Kellerbox ausgelegt. Weitere Missbrauchsfälle gab es den Ermittlungsergebnissen zufolge auch in der Gartenlaube des Mannes.

Im Prozess war die Schuldfrage von Anfang klar, zumal Verteidiger Malte Heise für seinen Mandanten ein Geständnis angekündigt hatte. Eine Erklärung von Bernd G. zu den Tatvorwürfen verlas er dann allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Opfer muss nicht aussagen

Zuvor gab es ein Rechtsgespräch, um auszuloten, wie dem Missbrauchsopfer nach so vielen Jahren eine peinigende Zeugenvernehmung vor Gericht erspart werden könnte. Da sowohl die Verteidigung als auch Nebenklagevertreterin Eve Leupold dieses Ziel verfolgten, war vergleichsweise schnell eine Einigung erzielt: Strafobergrenzen für den Fall, dass Bernd G. die ihm zur Last gelegten Taten einräumt.

Ohnehin hatte der Rentner angesichts der massiven Tatvorwürfe nicht mit einer Bewährungsstrafe gerechnet. Sein Anwalt hielt schließlich eine Haftzeit von dreieinhalb Jahren für angemessen. Die Staatsanwaltschaft setzte sich für eine drei Monate höhere Maximalstrafe ein. Am Ende folgte die 5. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Berthold Pfuhl dieser Maximalforderung der Anklagebehörde und schickte den betagten Angeklagten für drei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Ein Teil der ursprünglich angeklagten Taten floss allerdings nicht in das Urteil ein.

Weitere Fälle nicht angeklagt

Dabei soll es auch nach dem Februar 2000 noch zu weiteren Fällen gekommen sein. Allerdings war das Mädchen zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Jahre alt. Aus diesem Grund fielen diese Fälle nicht mehr unter den entsprechenden Missbrauchsparagrafen und waren daher auch nicht Bestandteil der Anklage. Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (unter 18 Jahre) liegt laut Gesetz nur dann vor, wenn der Täter beispielsweise eine Zwangslage ausnutzt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Döring