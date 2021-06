Nachhaltige Leder-Herstellung: Leipzigerin gerbt mit Rhabarber

Leipzig

Als Kind tauchte sie die rohe Pflanze gern in Zucker und knabberte an dem süß-sauren Gemisch, erzählt Anne-Christin Bansleben. „Ich habe Rhabarber geliebt“, erinnert sie sich. Eine Liebe, die sich seither vertiefte: Heute ist Bansleben 42, sie ist promovierte Ökotrophologin und hat mit ihrem Mann David ein Unternehmen aufgebaut, in dessen Mittelpunkt die Gemüseart steht. Bei „rhubarb technology“ geht es aber nicht um den essbaren Stängel, sondern die Wurzel, und das auf ungewöhnliche Weise: Die Firma hat ein Verfahren entwickelt, mit Rhabarber Leder zu gerben. In einem Laden im Leipziger Westen verkaufen die Banslebens mit ihren Mitarbeiterinnen Klamotten, Taschen, Schuhe, sogar Sessel der Eigenmarke „deepmello“.

„Wir haben bewusst eine regionale Pflanze ausgewählt“, erklärt Anne-Christin Bansleben. Auch einige andere Gewächse enthalten Stoffe, die sich zur Gerbung eignen. Die Technik ist mehr als 5000 Jahre alt, verschwand aber weitgehend, seit sich im 19. und 20. Jahrhundert die Chromgerbung durchsetzte. Mit Hilfe des Metalls entsteht das meiste Leder heute in Asien – oft auf Kosten der Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt dort. Eine Alternative zu neuem Leben zu erwecken, war zunächst ein wissenschaftliches Projekt an der Hochschule Anhalt in Bernburg. Anne-Christin Bansleben hatte dort als Forscherin einen sicheren Job.

Auto verkauft fürs Startkapital

Mehr als vier Jahre lang dauerte es, dann war die Methode entwickelt. „Und wir standen vor der Frage: Wie kriegen wir die Rhabarber-Gerbung in die Wirtschaft?“ Als die Furcht wuchs, für die Schublade geforscht zu haben, beschlossen sie: „Okay, dann machen wir das selber.“ 2010 gründete das Ehepaar Bansleben zusammen mit dem Biochemie-Professor Ingo Schellenberg die Firma. Drei Jahre lang betrieben sie das Geschäft parallel zur Hochschul-Anstellung. Doch 2013 und 2014 kündigten die Banslebens und setzten alles auf eine Karte. Sie investierten einen sechsstelligen Betrag und verkauften sogar ihr Auto für mehr Startkapital.

„Ich habe den Schritt nie bereut“, sagt Anne-Christin Bansleben und fügt schnell hinzu: „Mein Mann schon mal zwischendurch. Ein Unternehmen zu gründen, geht an die Substanz.“ Die Lederbranche hatte nicht auf sie gewartet. „Erst seit ungefähr vier Jahren fängt es an, sich zu ändern“, schätzt Bansleben. Nachhaltigkeit ist zu einem Prinzip geworden, das auch etablierte Hersteller gern für sich beanspruchen. Mittlerweile kaufen einige konventionelle Leder-Marken bei „rhubarb technology“ ein. Das gute Gewissen als Werbefaktor speist sich dabei nicht allein aus der umweltschonenden Gerbung. Überdies kommen nur Rohhäute von Rindern zum Einsatz, die in Deutschland geboren und nicht zur Ledergewinnung aufgewachsen sind, sondern als Milch- und Fleischvieh gelebt haben. Wenn man das Tier schon tötet, soll wenigstens alles Verwendung finden, lautet die Philosophie.

Die eigentliche Produktion ist an Partnerfirmen in Deutschland ausgelagert. „Wir liefern das Know-how“, erklärt Bansleben. Die Rhabarber-Gerbung benötigt keine speziellen Maschinen. Der Prozess dauert fünf Tage: einen Tag länger als mit Chromsalzen. „An sich ist unser Verfahren nicht viel teurer“, sagt sie. Nur in den Lohnkosten liege man weit über asiatischen Verhältnissen. Zum eigenen Unternehmen gehören inzwischen sechs Angestellte. Einer der zwei Firmensitze liegt nach wie vor im Saalekreis-Städtchen Teutschenthal. Die Banslebens selbst sind jedoch nach Leipzig gezogen. Anfang 2018 eröffneten sie in der Karl-Heine-Straße einen Laden: „Als Schaufenster für unser deepmello-Label und für die Technologie dahinter. Eine hübsche Tasche oder ein tolles Kleid sind besser zu vermarkten als tote Haut.“

Lieber in Plagwitz als in der Leipziger City

In der Szene-Meile, die Plagwitz von Lindenau trennt, sei ihr Geschäft gut aufgehoben, findet Bansleben. „Wir unterscheiden uns im Stil sehr vom Altherren-Business, das die Lederindustrie vielerorts noch immer ist.“ Auf eine Kunststoff-Beschichtung verzichte man grundsätzlich, die natürliche Maserung bleibe daher sichtbar, das Leder weich und atmungsaktiv. Viele Anwohner kaufen hier ein, vor Corona auch immer wieder Touristen, etwa auf dem Weg zur Spinnerei. „Wir haben uns bewusst gegen die Leipziger Innenstadt entschieden“, sagt sie. Auch privat lebt sie mit ihrem Mann im Viertel – und das bald zu dritt. Sie erwarten im Sommer ihr erstes Kind.

An die Elf-Stunden-Arbeitstage, die Anne-Christin Bansleben vor der Pandemie gewohnt war, will sie nach der Geburt nicht wieder anknüpfen, das sei klar. „Aber ebenso wenig werde ich ein komplettes Jahr Auszeit nehmen.“ Als belastend habe sie die Firma ohnehin nie empfunden. „Wenn man etwas für sich selbst schafft, kommt es einem oft nicht wie Arbeit vor“, betont sie. Von den Anfängen als Forschungsprojekt bis heute verfolge sie das Ziel, etwas zu bewirken, Leute zum Umdenken zu bewegen. „Mit Rhabarber zu gerben, macht die Welt ein kleines bisschen besser“, sagt sie. „Daran glaube ich fest.“

Von Mathias Wöbking