Antigentest statt Aperitif: In einer Kneipe in der Leipziger City werden ab kommender Woche Corona-Schnelltests durchgeführt. Sachsen erwägt einzelne Gemeinden abzuriegeln. Und wegen der sich zuspitzenden Lage musste eine Notaufnahme in Leipzig geschlossen werden. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.

10.12.2020, Baden-Württemberg, Tübingen: Die Tübinger Notärztin Lisa Federle hält einen positiven Corona-Schnelltest in der Hand. Sie hat eine kostenlose Corona-Schnelltestaktion initiiert, die landesweit ausgeweitet werden soll. Nach Auskunft von Federle soll es Test-Aktionen am 23. und 24. Dezember in mindestens 25 weiteren Städten in Baden-Württemberg geben - und damit ermöglichen, Großeltern und andere Verwandte an Weihnachten sorgenfreier zu besuchen. (zu dpa "Kostenlose Corona-Schnelltestaktion wird landesweit ausgeweitet") Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Tom Weller/dpa