Nachtleben in Leipzig: Feiern geht auch mit Tanzverbot

Laue Sommerabende locken die Leipziger nach draußen. Die Außenbereiche der Restaurants und Bars sind gut gefüllt. Danach ausgehen jedoch bleibt weiterhin schwierig. Clubs und Diskotheken müssen weiterhin geschlossen bleiben. Es herrscht ein Verbot der „Tanzlustbarkeit“. Ein Ende davon ist nicht in Sicht, die Clubs blicken in eine ungewisse Zukunft. Wer Außenflächen hat, versucht das Beste aus der Situation zu machen – und bringt zumindest einen Teil von Nachtleben zurück in die Messestadt. Konzerte auf Picknickdecken, DJs im Außenbereich, Biergärten mit Partybeleuchtung, die Veranstalter sind kreativ geworden.

In der Tankbar an der Angerbrücke ist der Biergarten von Sven Rübner am Sonnabend mit gut gelaunten Gästen gefüllt. Getanzt werden darf hier zwar auch nicht, trotzdem sorgt eine Live-Band für Stimmung. Für Rübner, der seit Anfang des Jahres die Tankbar an der Angerbrücke betreibt, ist der Platz ein Glücksfall. „So wie wir es jetzt hier haben, trifft das schon unsere Idee. Corona hat unsere Strategie nicht zu sehr durcheinander gebracht“, erklärt er. Bunte Lichter, eine Bar, Livemusik – sogar ein Kronleuchter hängt über dem Garten: Das gefällt auch den vier Freundinnen Hannelore, Anette, Kerstin und Marion. Die Frauen sitzen ganz vorn, an der Bühne. „Wir machen das Beste aus der Situation, aber wir vermissen das Nachtleben, wie es vor Corona war, schon“, erzählt die Leipzigerin Marion. Das Tanzen fehlt ihr – der Abend in der Tankbar ist eine Alternative.

„Party“ in der Tankbar: Hannelore, Anette, Kerstin und Marion (v.l.) aus Leipzig. Quelle: André Kempner

Es geht jedoch auch anders. Partys in den Parks oder am Völkerschlachtdenkmal nehmen zu. Legale Verantwortliche dafür gibt es keine, die Partys entstehen aus den zahlreichen Nachtschwärmern heraus. Das sorgt für zusätzlichen Müll und ob auch die Corona-Schutzverordnungen immer eingehalten werden, bleibt fraglich. Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt sollen helfen und die mehrheitlichen Jugendlichen sensibilisieren.

In der Tankbar dagegen darf gefeiert werden. Andreas und Dajana sind dafür extra aus Zwenkau gekommen. Das junge Paar genießt es, wieder ausgehen zu können. „Hier macht es total Spaß, weil auch alles an der frischen Luft ist“, erklärt Dajana. Die 37-Jährige bevorzugt den Biergarten, genauso wie ihr Freund. „Wir haben hier Platz und ein bisschen verschwindet Corona dann aus den Köpfen“, so der 39-Jährige. Von illegalen Partys halten sie nicht allzu viel. „Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das ein Risiko. Ein paar wenige beeinflussen so vielleicht das Leben aller“, erklärt Dajana.

Andreas (39) und Dajana (37) aus Zwenkau sind froh, wieder raus zu können. Quelle: André Kempner

Feiern mit Tanzverbot : In Leipzig möglich

Gut besucht sind am Sonnabend auch an andere Locations in Leipzig. Beim Beachclub „La Playa“ muss gewartet werden, bevor es rein geht. Der Andrang am Sonnabend ist scheinbar groß, wie sich am Eingang zeigt. Wenig verwunderlich – ein DJ spielt ab 20 Uhr. Doch auch hier gilt: Tanzen verboten! Trotzdem kommt das einem „normalen“ Clubabend schon nahe. Ähnlich sieht es am Westhafen und dem Täubchenthal aus. Auch dort wird wieder aufgelegt – unter strengen Einlassregelungen und Fotoverbot.

Das „La Playa“ an der Alten Messe: Wer rein will, muss warten. Quelle: André Kempner

Die Schwestern Luisa und Johanna D. aus Leipzig trauen sich dagegen noch nicht in dieses alternative Nachtleben. Für sie ist der Besuch bei den Picknick-Konzerten auf dem Agra-Messepark schon ein Highlight. Allerdings nur, weil es auch hier unter freiem Himmel und mit genügend Abstand möglich ist, eine gute Zeit unter Leuten zu haben. „Ein Nachtleben, wie wir es kannten, existiert ja eigentlich noch gar nicht. Für uns ist das hier schon eine Ausnahme. Aber das wir nicht tanzen dürfen, irritiert uns“, so die 23-jährige Luisa. Und ihre Schwester ergänzt: „Es ist halt immer noch ein komisches Gefühl, wieder raus zu gehen. Aber wir genießen es und machen uns eine tolle Zeit, so gut wie eben möglich.“

Sowas wie Nachtleben: Die Schwestern Luisa (23) und Johanna (26) aus Leipzig beim Picknick-Festival auf der Agra. Quelle: André Kempner

