Leipzig

Die Stadt Leipzig hat am Mittwoch mit einer Gedenkveranstaltung auf dem Ostfriedhof an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Dabei tauchten auch Mitglieder der russischen Motorradgang „ Nachtwölfe“ auf.

Die Gruppe befindet sich zurzeit auf einer Rundfahrt unter dem Titel „Wege des Sieges – nach Berlin“, sie war in Moskau gestartet. Am 9. Mai will sie Berlin erreichen; an diesem Tag wird in Russland der „Tag des Sieges“ gefeiert.

Die Nachtwölfe gelten als Unterstützer von Präsident Wladimir Putin – und als nationalistisch. Sie stehen unter anderem hinter der Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim.

Von bm