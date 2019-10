Ab den Herbstferien - Nadelöhr B2: Letzte Einfallstraße von Süden nach Leipzig wird einspurig Das aktuelle Verkehrschaos im Leipziger Süden dürfte bald noch etwas schlimmer werden. In den Herbstferien will die Stadtverwaltung die viel befahrene Wundtstraße in Richtung City zur einspurigen Trasse machen – und zwar ab der Richard-Lehmann-Straße und dies dauerhaft. Hier die Pläne im Detail.

Um die Luftschadstoffe am Floßplatz und in der Harkortstraße (rote Linie links) zu verringern, soll die Wundstraße in Richtung City zur einspurigen Trasse werden. An der Abfahrt zur Richard-Lehmann-Straße (Foto rechts) wird in den Herbstferien eine Spur gekappt und zugleich die Abfahrt mehr betont. Quelle: Grafik: Patrick Moye / Quelle: Stadt Leipzig