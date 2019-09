Leipzig

Wegen einer Notfallübung wird der Leipziger Citytunnel mehrere Stunden lang gesperrt. Von 22.30 Uhr am Mittwoch bis etwa 2 Uhr fahren deswegen keine S-Bahnen durch die Unterführung, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Beteiligt sind demnach unter anderem auch die Polizei und die Branddirektion.

In beide Richtungen werden unterschiedliche Szenarien geprobt, erklärte Torsten Kolbe von der Leipziger Feuerwehr. Auf der einen Seite üben Spezialkräfte, wie sie einen Waggon anheben, also technische Hilfe leisten. In der zweiten Röhre wird ein Feuer simuliert und bekämpft. Notfallübungen seien alle drei Jahre verpflichtend.

Besondere Anforderungen im Tunnel

„In Tunneln gibt es besondere Herausforderungen, auf die Einsatzkräfte achten müssen“, sagt Kolbe. Dazu zählen die Schienen, die Elektroleitungen, die Lüftungsverhältnisse. Verschiedene Wachen proben das Löschen des Feuers, damit alle für den Ernstfall vorbereitet sind.

Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind den Angaben nach bei der Übung dabei. Auch Darsteller und Zuschauer sind Teil der Szenarien, hinzu kommen Bundes- und Landespolizei. Beide Trainings finden parallel statt.

Laut Bahn kommt es während der Notfallübung zu Einschränkungen im Fahrplan. Die S1 verkehrt nur zwischen Miltitzer Allee und Hauptbahnhof, die S2 zwischen Delitzsch und dem Hauptbahnhof. Züge der S3 fahren nur von Halle nach Schkeuditz und zurück, die S6 endet und beginnt in Connewitz. Die S4 wird über den oberen Hauptbahnhof umgeleitet, gleiches gilt für einen Teil der Linie S5. Andere enden am Hauptbahnhof.

Von jhz