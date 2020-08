Naheliegend bis abgefahren: So halten Sie in Leipzig die Hitze aus!

Leipzig

Indoor-Kino im Sommer, das gehört auf den ersten Gedanken zusammen wie Sahara und Eisbären. Der Widerspruch löst sich auf, wenn die Hitze draußen keinen Spaß mehr macht. Und es gibt noch ein paar andere, teils schräge Leipziger Möglichkeiten, sich inner- und äußerlich abzukühlen.

Konstant 22 Grad: Rainer Weber, Chef des CineStar Leipzig, empfiehlt Kino im klimatisierten Saal. Quelle: André Kempner

Anzeige

Natürlich verzeichnete Rainer Weber, Theaterleiter des CineStar in Leipzig, wie alle Betreiber von Kinosälen in den vergangenen Wochen nicht gerade einen Massenansturm – den Corona ohnehin gerade verunmöglicht. Die aktuelle Wetterlage allerdings dreht die Bedingungen nun ein Stück weit um: Temperaturen über 30 Grad treiben Hitzemüde an Orte, die Kühlung versprechen – und klimatisierte Kinos garantieren rund zwei Stunden Auszeit vom Dauerschwitzen. „Wir haben 22 Grad“, sagt Weber, „das ist sehr angenehm. Vor der Wiedereröffnung Ende Juni wurde außerdem die Klimaanlage coronakonform umgebaut. Und es wird öfter gelüftet.“

Weitere LVZ+ Artikel

Ein paar Grad kälter als in der Stadt: Unter Bäumen – wie hier im südlichen Auwald am Wildpark – lässt es sich aushalten. Quelle: André Kempner

In den Wald statt an den See

Zu den Klassikern der Erfrischung gehört natürlich der Sprung ins Wasser. Dass gerade am bevorstehenden Hitze-Wochenende der Gang in ein Leipziger Freibad oder an die Strände der hiesigen Seen angesichts der zu erwartenden Besucherströme für Entspannung sorgt, ist jedoch wenig wahrscheinlich. Die unterschätzte Alternative heißt: Wald. Ob Auenwald oder Tannenwald, ob Lindenthal oder Stötteritz: Die Stadt protzt mit baumreichen Grünflächen. An wenigen anderen Orten ist Hitze so gut wegzustecken wie im Schatten von Laubdächern. Blätter und Nadeln schwitzen das aus dem Waldboden aufgenommene Wasser aus, das bringt einen zusätzlichen kühlenden Effekt. Die Temperatur in Waldgebieten kann laut Experten bis zu sechs Grad tiefer als in Wohngegenden liegt, deren versiegelte Flächen Wärme deutlich länger speichern.

Ran an die Brunnen, rein in die Museen

Wer sich aber genau dort, im buchstäblichen Schmelztiegel von Asphalt und Beton, aufhalten muss oder will, der braucht unbedingt Bewässerung. In Leipzigs Innenstadt machen mehrere Trinkwasserbrunnen die Erledigungen leichter: am Martin-Luther-Ring/Ecke Hugo-Licht-Straße, in der Petersstraße nahe der Messehaus-Passage und am Nikolaikirchhof, seit vorigem Jahr außerdem in der Katharinenstraße/Höhe Touristinfo. Außerhalb gibt’s Brunnen am Lindenauer Markt, im Kantatenweg in Kleinzschocher und am Strandbad Markranstädt.

Ansonsten bieten sich Ausstellungsräume als Zufluchtsorte an. Im Museum der bildenden Künste (MdbK) etwa gehören Temperaturschwankungen jahreszeitunabhängig zum Schutz der Kunstwerke ausgesperrt. „In den Galeriebereichen haben wir 20 bis 21 Grad“, informiert MdbK-Mitarbeiterin Ulrike Otto. Der Besuch lohnt sich auch aus anderen Gründen: Nur noch bis zum 16. August läuft die sehenswerte Ausstellung , Klinger 2020‘, mit der das Bildermuseum in der Katharinenstraße an den 100. Todestag von Max Klinger erinnert.

Heißer Tipp: Die City-Tunnel-Stationen wie die am Markt sind herrlich kühl. Quelle: André Kempner

Kältekammer oder Sauna – oder runter in den City-Tunnel

Regelrecht abgefahrene Alternativen bietet der Wechsel in Extremtemperaturen. In Kältekammern wird bei minus 110 Grad in wenigen Minuten die Hauttemperatur auf einen einstelligen Bereich gedimmt. Nach Besuchen beispielsweise in derEiszeitlounge Leipzig oder in der Kältekammerder Meri Sauna Markranstädt lässt sich der hämmernde Lorenz besser ertragen – für einige Euro und ein paar Minuten.

Apropos Sauna: Es klingt verrückt, aber auch die bewirkt etwas. Wer bei mindestens 80 Grad die Poren transpiriert hat, empfindet 35 Grad als beinahe sibirisch. Auch das hat natürlich nur eine kurze Halbwertszeit.

Ein kostenfreier und, äh, heißer Geheimtipp: Im City-Tunnel weht ein verblüffend kühles, erfrischendes Lüftchen. Kein Wellness-Ort, an den man seinen Liegestuhl mitbringen kann, aber immer gut für eine Auszeit von der Dämmse da oben.

Der Rest ist Psychologie: Hören Sie Coldplay statt Hot Chocolate, überspringen Sie bei Haydns „Vier Jahreszeiten“ den Sommer. Und auch wenn Frank Schöbel damals so niedlich war: Schauen Sie sich nicht „Heißer Sommer“ an, sondern „ Ice Age“. Allein durch kühlende Titel lässt sich das Temperatur-Empfinden manipulieren. Und wie wäre es eigentlich, wenn Sie schon mal die Weihnachtseinkäufe erledigen?

Von Mark Daniel