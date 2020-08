Leipzig

Er gilt als „einziger Pop-Art-Künstler der DDR“. Hans Ticha feiert am 2. September 2020 mit einer Ausstellung in Frankfurt/Main seinen 80. Geburtstag. Der Grafiker, Illustrator und Maler lebt seit den 1990er-Jahren in Maintal-Hochstadt bei Hanau. Jetzt hat er seinen Vorlass der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig überlassen. „Unsere Sammlung ist durch eine großartige Schenkung reicher geworden“, freut sich Stephanie Jacobs, die Leiterin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums. Wie viele Arbeiten Tichas in den Kartons aufbewahrt werden, ist noch gar nicht bekannt. „Er ist unglaublich produktiv, hat alles dokumentiert und aufbewahrt“, ergänzt Christine Hartmann, Mitarbeiterin des Museums.

Der Vorlass von Hans Ticha in der Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig. Quelle: André Kempner

Mission: „Auflagenstarkes Gebrauchsbuch“

Vertrieben aus Tschechien 1946, ist Hans Ticha nach Leipzig gekommen. Hier studiert er von 1958 bis 1962 Kunsterziehung und Geschichte. Bis 1964 ist er als Lehrer tätig, im Jahr darauf beginnt er, Malerei und Grafik an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee zu studieren. Als freischaffender Künstler arbeitet er für wichtige Verlage der DDR ebenso wie für die Büchergilde Gutenberg. Sein Hauptwerk ist Karel Capeks „Der Krieg mit den Molchen“, für das er in fast 25 Jahren – seit seiner Faszination für dieses Werk in jungen Jahren – allein 168 Illustrationen schuf. „Solche Bücher wären im Westen nie herausgegeben worden, weil sie technisch viel zu aufwändig gewesen sind“, sagt Jacobs. Tichas Mission habe dennoch nicht dem Kunstbuch, vielmehr dem auflagenstarken Gebrauchsbuch“ gegolten. „Er hat das Buch zur Bühne gemacht – mit viel Schalk und Ironie.“

Von Druckstöcken bis zu Skizzenbüchern

Der Künstler gestaltete mehr als 150 Bücher und Einbände. Zahlreiche seiner Arbeiten wurden als „Schönstes Buch“ ausgezeichnet und mit internationalen Preisen geehrt. Bei der Umsetzung literarischer Inhalte setzte Ticha eine breite Palette grafischer Techniken ein und entführt in eine heiter-ironische und doppelbödige Bildwelt voller Einfallsreichtum. Und er scheute sich nicht, die Mauer in den „Krieg der Molche“ zu thematisieren. Dass das in der DDR so erscheinen durfte, wundert noch heute.

Bereits 2007 konnte die Deutschen Nationalbibliothek im Zuge einer Ausstellung mit Arbeiten von Hans Ticha im Buchmuseum erste Grafiken von ihm übernehmen. Bereichert wurde die Sammlung nun durch zahlreiche Skizzenbücher, Druckstöcke, Originalgrafiken und -illustrationen sowie Werkmanuskripte, die das künstlerische Schaffen Tichas eindrucksvoll belegen. Ob es eine Ausstellung gibt, ist offen. Stoff für zahlreiche Forschungsarbeiten und Publikationen bietet die Ticha-Sammlung allemal.

Druckstöcke im Vorlass von Hans Ticha in der Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig. Quelle: André Kempner

Mathias Orbeck