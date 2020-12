Leipzig

Ein Augenzwinkern ist erwünscht: Da reitet die Hexe mit Mundschutz auf dem Besen, die Toilettenpapier im Kessel mit sich führt. Katze, Hund, Rabe und Frosch halten darauf den gebührenden Abstand. Ein Pärchen hält sich zwar an der Hand – sitzt aber weit auseinander auf der Bank. „Rühr mich nicht an!“ heißt eine virtuelle Ausstellung, mit der sich die Deutsche Nationalbibliothek einem Thema nähert, das uns derzeit alle berührt: der „sozialen Distanz“.

Stöbern in den musealen Sammlungen der Nationalbibliothek

Eine Abbildung aus einer deutschen Ausgabe des Decamerone von Giovanni Bocaccio von 1561. Das ist entstanden, weil die Leute in Pestzeiten Abstand halten mussten. Zu sehen ist es in der virtuellen Ausstellung „Rühr mich nicht an“ der Deutschen Nationalbibliothek. Quelle: Deutsche Nationalbibliothek

Mindestens 1,50 Meter Abstand ist der neue Anstand, heißt es immer wieder. Dabei ist zwar der Begriff des Social Distancing neu, die Idee dahinter aber nicht. Sie ist seit Jahrtausenden in gesellschaftlichen und kulturellen Praktiken zu finden – etwa im Abstand halten zum jeweiligen Herrscher. Da finden sich auch in der Literatur viele Beispiele. „Wir haben in unseren musealen Sammlungen gestöbert und sind in der Kulturgeschichte fündig geworden“, erklärt Stephanie Jacobs, die das Deutsche Buchmuseum der Deutschen Nationalbibliothek leitet. „Und immer schon war Social Distancing von Verschwörungsmythen begleitet, von dem Vorwurf des Machtmissbrauchs – also auch dies ist nichts Neues.“

Sogar Jesus erteilt Kontaktverbot

So verdanken wir dem Abstandhalten in Krisenzeiten einen Klassiker der Weltliteratur: In seinem „Decamerone“ lässt Giovanni Boccaccio eine Gruppe jugendlicher Adliger vor der Pest auf ein idyllisches Landgut fliehen. Dort vertreiben sie sich die Zeit damit, einander einhundert, oft erotisch-anzügliche Geschichten zu erzählen. „Die Infektionskontrolle hat sich dabei im kulturellen Gedächtnis besonders stark eingeprägt, weil sie immer mit Sterben und Tod verbunden war“, erläutert Jacobs. Neben der Gesundheit gehe es aber auch um Freiräume, um Mysterien, Militär oder Comic. Oder um eine Pflanze mit dem Namen „Rühr-mich-nicht-an“. Und sogar um Maria Magdalena, die Jesus laut Johannesevangelium umarmen will. Doch der erteilt ihr mit „ Noli me tangere“ (deutsch: Rührʻ mich nicht an) Kontaktverbot und begründet es mit seiner bevorstehenden Auferstehung. Also besteht auch in Pandemiezeiten Hoffnung!

https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/distanz/

Von Mathias Orbeck