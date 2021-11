Naturkundemuseum Leipzig bekommt Museumspreis 2021

Leipzig

Das Leipziger Naturkundemuseum hat den Sächsischen Museumspreis 2021 gewonnen. Dieser wurde am Montag von Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) verliehen. Die Leipziger Institution wurde dabei besonders für die Entwicklung der Konzeptstudie für den neuen Museumsstandort gewürdigt. Hintergrund: Museumschef Ronny Maik Leder will mit den wertvollen Sammlungen seines Hauses in der Champions League spielen und weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlen. Das Konzept soll im ehemaligen Bowlingtreff am Leuschnerplatz umgesetzt werden, nach dem der vorherige Standort in Halle 14 auf dem Spinnereigelände zu den Akten gelegt worden war.

Leder plant beispielsweise eine Installation aus präparierten Tierkörpern verschiedener Größen und Gattungen aus allen Kontinenten als Hingucker. Doch auch die Tiefseeexpedition 1898 mit dem Forschungsschiff Valdivia sowie die Geschichte des „Mammuts von Borna“, 1908 in einer Lehmgrube am Wyhra-Ufer entdeckt, spielen eine herausragende Rolle.

Visionen für das neue Naturkundemuseum – eine Skulptur mit Tierpräparaten ist für das neue Domizil im Ex-Bowlingtreff auf dem Leuschnerplatz geplant. Quelle: Animation Kocmoc im Auftrag Naturkundemuseum Leipzig

Momentan läuft die Planungsphase

Bis das neue Museum öffnet, vergehen aber noch etliche Jahre. Der komplette Bowlingtreff muss saniert, vor allem die unterirdischen Hallen samt Tragesystem müssen für ein Museum umgebaut werden. Derzeit läuft die vorbereitende Planungsphase über zwei Jahre. Mit einem Baubeschluss im Stadtrat ist 2024 zu rechnen. Baubeginn soll 2025 sein. Bleibt es beim bisherigen Zeitplan, öffnet das Museum frühestens 2029. Als Vorgeschmack wurde der Ex-Bowlingtreff im Oktober von Künstlerinnen und Künstlern im konservierten Ist-Zustand genutzt, um bei einer Performance aus Installation und Ausstellung auf die künftige Rolle des Museums aufmerksam zu machen.

Museum entwickelt digitale Angebote

Den Preis, dotiert mit 20.000 Euro, wird für die bisherige Arbeit verliehen: „Während der langjährigen Suche nach einem neuen Standort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums unter sehr schwierigen Bedingungen im bisherigen Haus die museale Arbeit kontinuierlich fortgeführt und insbesondere auch digitale Angebote neu entwickelt“, lobte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU): „Zudem haben sie das Museum interdisziplinär und in der städtischen Gesellschaft gut vernetzt.“ Leder war sehr erfreut: „Ich bin stolz, die mühevolle Arbeit bisher hat sich gelohnt. Aber wir haben noch eine ziemliche Etappe vor uns.“

Um den Preis hatten sich insgesamt 45 Einrichtungen beworben. Das Deutsche Stuhlbaumuseum Rabenau und die Neue Sächsische Galerie in Chemnitz erhielten Spezialpreise.

Von Mathias Orbeck