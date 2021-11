Leipzig

Sechstklässler, die sich auf dem Schulhof ohrfeigen. Drittklässler, die einander auf den Kopf springen. Kindergartenkinder, die „Ich töte dich“ rufen, wenn sich beim Spiel „Ochse am Berg“ ein Kind im falschen Moment bewegt. Medienberichte aus Sachsen-Anhalt, Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein über Heranwachsende, die die gewaltvolle koreanische Netflix-Serie „Squid Game“ nachgespielt haben, sensibilisieren auch Jugendsozialarbeiter und Lehrkräfte in Sachsen: So haben das Leipziger Jugendamt und das Landesamt für Schule und Bildung dieser Tage Umfragen unter ihren Jugendtreffs und Schulen gestartet, bislang aber – zum Glück – fast ohne Ergebnis.

Von einer Schulsozialarbeiterin kam die Rückmeldung, dass die Serie in einer fünften Klasse bekannt sei und von den Schülerinnen und Schülern diskutiert werde. Aber nirgends wurde beobachtet, dass Kinder Szenen daraus nachspielen. „In Sachsen ist uns bisher kein einziger derartiger Fall an einer Schule bekannt“, sagte eine Sprecherin des sächsischen Kultusministeriums der LVZ auf Anfrage.

Kinderspiele entscheiden über Leben und Tod

„Squid Game“ ist die bislang erfolgreichste Serie des Streamingdienstes Netflix. Nach dem Start Mitte September riefen allein in den ersten vier Wochen mehr als 142 Millionen Nutzerkonten das Angebot ab. Erzählt wird die Geschichte von 459 Außenseitern der südkoreanischen Gesellschaft. In sechs Spielrunden wetteifern sie um eine hohe Geldsumme – mit einem großen Risiko: Wer ausscheidet, wird brutal ermordet. Sie treten in Kinderspielen wie Tauziehen, Murmelwerfen oder eben „Ochse am Berg“ gegeneinander an. Das macht es für einige Heranwachsende möglicherweise naheliegend, dem Vorbild nachzueifern.

Eine überdimensionale Kinderpuppe spielt die Hauptrolle in der koreanischen Version des auch hierzulande bekannten Kinderspiels „Ochse am Berg“. Wenn sie ihren Vers aufgesagt hat, dreht sie sich um. Wer sich dann bewegt, wird in der Netflix-Serie „Squid Game“ brutal erschossen. Quelle: Netflix/dpa

Der Medienpädagoge und Jugendforscher Professor Uwe Sander sieht darin ein normales Verhalten. „Wir Menschen übernehmen für unser Handeln auch Folien aus den Medien“, erklärt er. Es sei keine Seltenheit, dass sich Jugendliche an medial vermittelten Werten und Vorstellungen orientierten, „selbst wenn diese von fiktiven Personen herrühren“. Allerdings sieht er keinen Grund zur Panik: „Aus dem Konsum von Gewalt folgt nicht automatisch die Reproduktion dieser Gewalt im echten Leben. Wenn aber Leute auf dem Schulhof verletzt oder gedemütigt werden, müssen Lehrerinnen und Lehrer resolut eingreifen.“

Die Serie ist wegen ihrer Brutalität erst ab 16 Jahren freigegeben. Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ruft Eltern dazu auf, diese Altersbeschränkung zu beachten. „Als Aufsicht haben wir keinen Grund und keine Handhabe, gegen Netflix vorzugehen“, sagt Marc Jan Eumann, Vorsitzender der KJM, die das Streaming-Angebot auch im Auftrag der Sächsischen Landesmedienanstalt prüft. Nicht-jugendfreie Inhalte lassen sich bei Netflix mit einem Passwort vor dem Zugriff von Kindern schützen.

Eltern in der Verantwortung

Das Thüringer Bildungsministerium hat eine Warnung vor „Squid Game“ ausgesprochen. In Sachsen sehe man dafür aktuell hingegen „keinen Anlass“, so Susann Meerheim vom Kultusministerium. Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung in Leipzig, beobachtet, dass die Medialisierung der Gesellschaft seit Jahrzehnten immer wieder neue Risiken hervorbringe, nicht nur in Form von Fernsehformaten, sondern auch in den sozialen Netzwerken. „Aber wir können nicht vor jeder einzelnen Serie warnen. Dann werden wir damit gar nicht mehr fertig.“ Er sieht vor allem die Eltern in der Verantwortung, dass ihre Kinder keine Inhalte anschauen können, die für ihr jeweiliges Alter nicht vorgesehen sind. Gleichwohl seien auch die Schulen gefragt: „Wir stehen in der Pflicht, die Medienkompetenz der Schüler zu stärken, damit sie sich in der digitalen Welt nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich zurechtfinden.“

Im Kinderschutzbund Leipzig will man Erzieherinnen und Erzieher zwar sensibilisieren, aber sie und die Eltern andererseits nicht vorschnell verrückt machen. „Eltern sollten sich bewusst sein, dass Kinder solche Szenen schnell aufsaugen und auf ihre eigene Art verarbeiten“, sagt Geschäftsführerin Kristin Drechsler. „Sie sollten die Serie weder aktiv anschauen noch passiv dabei sein, wenn die Eltern sie gucken.“

Schon die Kostüme aus der Serie üben offenbar eine gewissen Faszination aus: Zu Halloween vermeldeten Händler auch in Deutschland eine rege Nachfrage nach den roten Uniformen der „Squid Game“-Wächter und den grünen Trainingsanzügen der Spieler. Vor Fasching decken sie sich erneut damit ein. In den USA waren die Kostüme zu Halloween an einigen Schulen verboten. In Ostwestfalen verletzte ein Erwachsener in „Squid Game“-Montur zwei Jugendliche leicht. Die Lust an der Verkleidung hat jedoch nicht unbedingt etwas mit einer Gewaltneigung zu tun. „Nicht jeder Zombie“, sagt Medienpädagoge Sander, „ist auch im realen Leben gemein.“

