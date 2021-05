Leipzig

Die Prinzen feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit einem neuen Album: „Krone der Schöpfung“ erscheint am 28. Mai und beinhaltet zwölf neue Songs sowie fünf Neuinterpretationen von Band-Klassikern, die in Zusammenarbeit mit anderen Musikern entstanden. Sänger Tobias Künzel sprach mit Christian Neffe über die Arbeit an der Platte und seine Unzufriedenheit mit dem deutschen Corona-Management.

Herr Künzel, wie ist das allgemeine Befinden?

Im Corona-Modus – nicht besonders gut also.

Mit der Veröffentlichung des neuen Albums gibt es ja aber einen Grund zur Freude?

Klar, es ist immer aufregend, wenn etwas Neues auf den Markt kommt. Wir sind gespannt auf die Reaktionen, das neue Album ist ja etwas anders als die letzten. Wir waren wegen Corona nur ein einziges Mal alle zusammen im Studio. Ansonsten wurde das im Einzelkampf bewältigt, deswegen ist es eigentlich eine Zusammenstellung von Solo-Stücken.

Label- und Management-Wechsel

Das letzte Prinzen-Album erschien 2015. Wie ist es der Band seitdem ergangen?

Wir haben Kirchen-Tourneen und zwei wunderbare Touren mit dem Orchester der MuKo gemacht. Wir haben das Label gewechselt und uns nach 20 Jahren wieder für einen Manager entschieden, womit wir sehr zufrieden sind. Obwohl ich sagen muss, dass uns die Zeit der Selbstverwaltung viel gebracht hat – wir müssen uns nicht mehr erzählen lassen, wie das Geschäft läuft.

Zur Person Tobias Künzel wurde 1964 in Leipzig geboren, war Mitglied des Thomanerchors, studierte Schlagzeug und Gesang an der Musikhochschule Leipzig und ist seit 1991 Mitglied der Band die Prinzen, die sich im selben Jahr von ihrem alten Namen Die Herzbuben trennte. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in Taucha. Er ist außerdem stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der GEMA.

Dieses Jahr feiern Sie als Band ihr 30-jähriges Bestehen. Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit noch gemeinsam Musik zu machen?

Offen gesagt: Das Jubiläum ist der Anlass für das neue Album. Vor einem Jahr hätte eine neue Platte wenig Interesse hervorgerufen, so haben wir jetzt ein Thema, um neue Musik unter die Leute zu bringen. Und wie sich das anfühlt, hm... Ich muss sagen, ich kenn’s ja nicht anders. (lacht) Es gibt ja noch zwei andere Bands, in denen ich schon mehr als zehn Jahre am Schlagzeug sitze: Final Stap und Ruff as Stone, und solange mir das Spaß macht, so lang bleibe ich dabei.

Auf dem Album gibt es neben zwölf neuen Songs auch fünf Neuinterpretationen von Prinzen-Klassikern, die in Zusammenarbeit mit anderen Musikern entstanden sind. Wie kam das zustande?

Das war ein Wunsch der Plattenfirma, die das Pfund der alten Hits nutzen wollte. Da stellte sich heraus, dass viele junge Künstler, die uns früher schon gehört haben, ihre ganz eigene Sichtweise auf die Songs mit eingebracht haben. Jennifer Weist hat für „Küssen verboten“ eine neue Strophe gedichtet. Deine Freunde haben „Alles nur geklaut“ dahin gedreht, dass wir alles von ihnen geklaut hätten. Das gibt den Songs eine ganz neue Bedeutung und macht es so interessant.

Intensive Arbeit mit anderen Musikern

Gerade die Kollabo mit den Rappern Eko Fresh und Motrip hätte man nicht erwartet...

Das war ein Wunsch von Sebastian [Krumbiegel]. Er ist Hip-Hop-Fan und möchte in der Szene akzeptiert werden, so wie ich Rock-Fan bin und dort akzeptiert werden möchte. Die beiden Rapper sind jedenfalls supernette Jungs, und es war ein interessanter Ausflug für die Band. Es gibt natürlich auch Prinzen-Fans, die damit weniger anfangen können und denen ich sagen kann: Wir werden auch in Zukunft die Hosen hochziehen und die Basecaps nicht verkehrt herum tragen. (lacht)

Sie sagten, die anderen Songs seien Solo-Stücke. Wie kann man sich die Arbeit daran vorstellen?

Wir haben diesmal jeder für uns mit Gastautoren zusammengearbeitet, ich unter anderem mit der Sängerin Ulla Meinecke oder mit Songwriterin Nina Müller. Im Studio entstanden die Songs dann mehr oder weniger im Alleingang, der Rest der Band hat jeweils seinen Teil ergänzt. Zum Glück konnte Wolfgang Lenk wieder ein paar seiner typischen Prinzen-Arrangement- Perlen beisteuern.

Die Single „Dürfen darf man alles“, die ja auch der erste Track des Albums ist, ist von Sebastian Krumbiegel, der das Lied ja auch singt?

Richtig. Die Idee dazu kam von Joe Walter, einem Songwriter mit dem auch ich zwei Stücke auf dem Album geschrieben habe. Das ist ein Zitat von Kurt Tucholsky, das noch heute passt: Es ist vor 100 Jahren entstanden und zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsche Geschichte. Schon zu DDR-Zeiten haben wir oft andere Dinge gesagt als gedacht. An dem Punkt sind wir jetzt wieder angekommen.

„Ich finde vieles nicht gut, was gerade auf Regierungsebene passiert“

Dieser Satz „Das darf man ja nicht mehr sagen“, um den es in dem Song geht, inwiefern tangiert der Sie?

Ich werde stark damit konfrontiert. Was Politik betrifft, habe ich mich immer zurückgehalten, weil ich mich als Künstler und Unterhalter sehe. Aber im Moment kommt man nicht drum rum. Wenn eine Aktion von Schauspielern mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt als eine Grundgesetzänderung oder wenn Gender-Sprache wichtiger ist als die Belange der arbeitenden Bevölkerung, dann ist das bedenklich. Ich finde vieles nicht gut, was gerade auf Regierungsebene passiert, und fühle mich oft an DDR-Zeiten erinnert, wenn sich zum Beispiel Leute durch die Corona-Maßnahmen durchmogeln, weil sie die Regeln nicht kennen oder irgendwie umgehen wollen. Und wenn ich sehe, dass Vereinsamung älterer Menschen und bleibende psychische Schäden von Kindern und Jugendlichen in Kauf genommen werden, wird mir Angst. Oder wenn keiner weiß, welche Inzidenz auf welcher Grundlage nun gerade gültig ist, fange ich auch an zu grübeln und möchte gern wissen, wer überhaupt noch den Durchblick hat. Ich bin da sehr kritisch und spreche das inzwischen aus, auch wenn das nicht sehr populär ist, weil viele Medien links-grün ausgerichtet sind und nicht mehr objektiv berichten.

Woher kommt dieser Eindruck?

Dass zum Beispiel einige Experten in Corona-Fragen in den Medien zu Wort kommen und andere Experten, die genauso lange Medizin studiert haben und sich mit Virologie oder Psychologie befassen, nur noch irgendwo im Internet eine Plattform finden, um eine gegenteilige Meinung zu präsentieren. Aber, das möchte ich hier deutlich betonen: Ich bin geimpft, ich bin kein sogenannter Querdenker und erst recht kein Verschwörungstheoretiker! Wer dieser Regierung eine Verschwörung zutraut, sollte nochmal ganz genau nachdenken. (lacht)

„Die Kultur ist das Herz einer Gesellschaft“

Wie lief das in Sachen Corona-Unterstützung bei Ihnen ab?

Am Anfang wurden die Hilfen schnell ausgeschüttet, ich musste sie später aber zurückzahlen. Das lief alles sehr zäh. Wir haben durch unseren Erfolg das Glück, wirtschaftlich relativ abgesichert zu sein. Andere Musikerkollegen und -freunde, die zum Beispiel davon leben Konzerte in kleinen Clubs zu spielen haben da große Probleme. Mal ganz zu schweigen von den vielen Fachleuten hinter den Kulissen. Denen wurde sinngemäß gesagt: Packt euer Zirkuszelt ein und geht arbeiten. Und das kann nicht sein. Die Kultur ist das Herz einer Gesellschaft. Wenn es aufhört zu schlagen, dann gibt’s nur noch den leblosen Körper.

Zum Abschluss ein anderes Thema: Als ehemaliges Thomanerchor-Mitglied, was sagen Sie zum jüngsten Ärger um den neuen Thomaskantor?

Ich halte mich da raus. Ich wünsche mir nur, dass bald Ruhe reinkommt. Es war sicher nicht glücklich, den Jungs keine Stimme zu geben, aber ist jetzt nun mal eine Entscheidung gefallen. Auch wenn ich persönlich sehr viel von David Timm halte. Wir sollten gespannt sein auf das, was da als nächstes kommt, und Herrn Reize erstmal eine Chance geben. Und wie es der Chor trotz Gesangsverbot geschafft hat, durch die Corona-Zeit zu kommen, davor kann ich nur meinen Hut ziehen. Da hat die bisherigen Chorleitung einen guten Job gemacht!

Von Christian Neffe