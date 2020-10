Leipzig

Es ist der Traum vom Café oder der Werkstatt in der gemütlichen Nebenstraße, dem sicher viele Menschen schon einmal hinterher hingen –„einen eigenen Laden haben“. Die große Erzählung, die nicht selten mehr als ein Hirngespinst bleibt. Die (Wahl-)Leipziger, die wir in unserer Serie „Neu in der Stadt“ vorstellen, haben auf Worte Taten folgen lassen. Dieses Mal: Ein Optiker, der es anderes machen will, ein Eckcafé im Retro-Chic und ein Lifestyle-Laden, der etwas anderen Art.

Auf neue alte Sicht: Die Brillenmodelei im Leipziger Westen

Nachhaltigkeit trifft Handwerk: Jana Hoffmann und Malte Kirchner haben sich mit der Brillenmodelei in der Gießerstraße selbstständig gemacht. Quelle: Kempner

Anzeige

Die Idee für den Laden kam beim Küchenkauf. Besser gesagt beim Warten im Laden gegenüber. Den Businessplan haben Jana Hoffmann und Malte Kirchner dann kurzerhand auf eine Stück Papier gekritzelt. Knapp ein Jahr später soll das, sobald ein passender Rahmen gefunden ist, an einer der fertigen vier Wände ihres kleinen Optikergeschäfts in der Gießerstraße hängen – als Erinnerung an die Anfänge.

Ihre „ Brillenmodelei“ ist der Versuch, dem Handwerk des Optikers wieder mehr Gewicht zu verleihen. Zu zeigen, dass das was sie gelernt haben Kunst ist. Die 33-Jährige hat ihren Meister gemacht, ihr Partner Malte steht kurz davor. Sie beide haben vor der Selbstständigkeit in verschiedenen Filialen gearbeitet. Was vor allem Jana immer wieder auffiel: Brillen werden immer mehr zum Wegwerfprodukt. „Im Schnitt tauscht ein Kunde alle drei Jahre das Modell, dabei könnten die in den meisten Fällen viel länger genutzt werden.“

Um das zu ändern, ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Konzepts, Brillen ein zweites Leben zu geben. Jana denkt da zum Beispiel an Familienerbstücke, Flohmarktfunde oder Lieblingsgestelle, die lediglich einen frischen Schliff benötigen. An der kleinen Werkbank im Verkaufsraum können die beiden Gläserformen verändern, Rahmen farblich gestalten, Gravuren machen – die Liste der Möglichkeiten ist lang. Und wer will, kann jederzeit dabei zu sehen und weitere Vorschläge machen.

Ein reguläres Brillensortiment gibt es dennoch. Zwei der Hauptlinien der „ Brillenmodelei“ sind aus Deutschland. Kurze Wege, nachhaltige Rohstoffe. Der Clou: Jedes abverkaufte Modell wird mindestens zwei Jahre nicht mehr in der Form nachbestellt – „damit auch der Kauf von etwas Neuem irgendwie individuell bleibt“, erklärt Jana.

Gießerstraße 3, Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10.30 Uhr bis 13 Uhr

Treffpunkt Südost: Das Café Nosch in Stötteritz

Auf Catering folgt Café: Vanessa Rothe de Henriquez hat das „Nosch“ in Stötteritz eröffnet. Quelle: Kempner

Es ist seit Jahren der erste wirkliche Wohlfühlspot für den etwas verschlafenen Stadtteil im Leipziger Südosten. Der Laden von Vanessa Rothe de Henriquez, der auf den wohlklingenden Namen „Nosch“ hört, soll Café und Bar sein. Nosch, ein jiddisches Wort, bedeutet übersetzt so viel wie Leckerei oder Snack.

Eine Freundin erzählte Vanessa von den vielen freien Gewerbeflächen im Stötteritzer Kiez und die begab sich daraufhin schnell auf Akquise. „Ich bin hier durch die Straßen, habe junge Menschen und Familien gesehen und dachte: Super. Und dann habe ich mich gewundert, dass hier trotzdem nichts los ist.“

Seit mehreren Jahren betreibt sie das Catering „La Tortita“, das sowohl Privatkunden als auch einige Geschäfte in der Stadt versorgt. Da das parallel zum Traum des eigenen Cafés weiterläuft, hat das „Nosch“ zunächst nur am Donnerstag, Freitag und Samstag für Gäste geöffnet.

Die Speisekarte bietet vom Tapas-Teller, Burger über Quiche hinzu Kuchen eine kleine, aber feine Auswahl. Vor allem letztere locken jetzt schon viele La Tortita-Stammkunden in das Eckcafé, erzählt Vanessa. Viele hätten sich gefreut, dass sie endlich einen „richtigen Laden“ in Leipzig habe.

Bis auf die Quiche ist das Essen im „Nosch“ vegan. Außerdem, schließt Vanessa an, sollte es Produkte geben, die man nicht überall findet. Die Getränke zum Beispiel haben sie, ihr Team und Freunde allesamt selbst getestet. So kommt die Ingwer-Limo aus einem kleinen Laden in Köln, das Pils aus Chemnitz und die Kaffeebohne von der Rösterei Elstermühle in Leipzig.

Auch bei der Einrichtung hat sie auf lokalen Spirit gesetzt und vieles im Einklang mit Handwerkern und Kreativen der Stadt gestaltet. Sie hat aber auch selbst Hand angelegt. Und das nicht zu knapp. Vier Monate haben sie und ihr Team gebraucht, um aus einem verlebten Laden, ein Café im Retro-Look zu schaffen.

Einen, zu dem sich Vanessa durch das Setting einer Serie hat inspirieren lassen und den ganz klar die Farben grau und lila dominieren. Um das volle Vintage-Paket zu schnüren, steht im hinteren Teil des Ladens noch ein Spielautomat, auf dem fast vergessene Klassiker laufen – für all jene, die noch mehr Lust auf Zeitreise haben.

Ferdinand-Jost-Straße 35, Donnerstag bis Samstag 15 bis 22 Uhr

CBD salonfähig machen: Extrakt in Reudnitz

Lifestyle trifft Gesundheit: Hendrik Aderhold und Nathalie Kürzel gehört das "Extrakt" auf der Dresdner Straße. Quelle: Privat

„Es sollte auf alle Fälle kein weiterer Kifferladen werden“, sagt Nathalie Kürzel und lacht. Zusammen mit Hendrik Aderhold hat sie auf der Dresdner Straße einen Raum geschaffen, in den sich alle Leute trauen sollen, „die dem Ganzen aufgeschlossen und neugierig gegenüberstehen“. Einen Laden, in den auch ihre Mutter gehen würde. Das Ganze ähnelt daher eher einem Concept-Store.

Die beiden haben mit „Extrakt“ ein Konzept nach Reudnitz geholt, das ausschließlich darauf basiert, vegane Produkte an den Kunden zu bringen, die sie allesamt selbst nutzen und von denen sie überzeugt sind. Und dazu gehört auch CBD. Der Inhaltsstoff der Marihuana-Pflanze, der – anders als THC – nicht psychoaktiv wirkt. Sie selbst nehmen es aus gesundheitlichen Gründen seit Jahren.

Neben CBD-Ölen und Blüten gibt es noch Yoga-Bedarf. Eine weitere Leidenschaft der beiden Gründer. Nathalie hat ihren Yogaschein erst in diesem Jahr in Indien gemacht. Perspektivisch würde sie auch gerne Kurse im Laden anbieten. Platz hätten sie auf der eher puristisch eingerichteten Ladenfläche.

Sie und ihr Team schmeißen den Laden nebenbei. Nathalie studiert Psychologie im Master und Hendrik betreibt die Siebdruckerei „deviate industries“, von der auch ein paar Shirts im Verkaufsraum stammen.

Das Projekt „Extrakt“ ist für beide ein Experiment. Dementsprechend flexibel halten sie es mit den Plänen für die Zukunft. „Wir schauen einfach, wie es ankommt“, sagt Nathalie. Die Schanklizenz für den Cafébetrieb ist in jedem Fall schon mal beantragt.

Dresdner Straße 62, Montag bis Samstag 13 bis 19 Uhr

Streetfood-Neuheit: Arepa's Culture auf der KarLi

Clara Reulbach managt das Arepa's Culture. Kollege Sören ist von Anfang an mit dabei. Quelle: Lisa Schliep

In Kolumbien oder Venzuela gibt es sie an jeder Straßenecke, die Südamerikaner essen sie sogar mehrmals täglich. Arepas sind Maisfladen und in Deutschland bislang nur in Spezialitätengeschäften oder einschlägigen Restaurants zu finden. Jetzt gibt es sie auf der KarLi – deutschlandweit der erste Store, der das Latin-Streetfood zum Star macht .

Bevor das Team mit dem Laden an den Start ging, haben sie ihr Produkt erst einmal vorgetestet. „Seit Mai ungefähr haben wir geliefert, um zu schauen wie das Ganze ankommt. Immerhin sind Arepas relativ fremd“, erzählt Clara Reulbach. Sie managt den Laden mit einem Kollegen.

Die Idee kam von einer Bekannten, die selbst aus Südamerika stammt und für die Arepas ein Stück Heimat bedeuten, das ihr in Leipzig noch fehlte. Seit das auffällig bunte Bistro geöffnet hat, sagt Clara, hätten das schon viele Latinos bestätigt. „Ihnen gefällt der Laden. Es schmeckt wie Zuhause.“

Den Mais hierfür bekommen sie direkt aus Südamerika. Dann wird er in Leipzig ohne Zusatzstoffe weiter verarbeitet – und das auf traditionelle Machart, was im Umkehrschluss viel Handarbeit bedeutet. Darüberhinaus besonders: Alles ist glutenfrei, die diversen Füllungen eingeschlossen.

Bald soll der Fladen auch in Supermärkten verkauft werden, im Laden selbst gibt es die Rohlinge bereits für die ersten Selbstversuche zu kaufen.

Karl-Liebknecht-Straße 1, Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, am Wochenende 18 bis 22 Uhr

Sie sind auch neu in der Stadt und haben einen Laden eröffnet? Dann melden Sie sich gerne per Mail an l.schliep@lvz.de

Von Lisa Schliep