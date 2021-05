Leipzig

Der junge Mann, der die Treppen hinauf kommt, ist gut gelaunt. Den schwarzen Fahrradhelm trägt er noch auf dem Kopf, in der Hand zwei braune Papiertüten, die er bereits aus seinem schwarzen, kompakten Rucksack geholt hat. Dazu eine schwarze Jacke. So ganz in schwarz sieht er aus wie ein Mitglied eines neuen, urbanen Radlerclubs, lediglich ein markanter roter Streifen mit weißem Schriftzug auf der Jacke verrät ihn: „Gorillas“. Das – und eben die beiden braunen Papiertüten, in denen sich Milch, Brot, Heidelbeeren, Kekse, eine Tomate, eine Avocado und noch ein paar andere Lebensmittel befinden.

Gorillas: Hält der 10-Minuten-Lieferdienst, was er verspricht?

Gorillas, ein junges Unternehmen aus Berlin, liefert Lebensmittel. Das ist nicht neu, das machen große andere Anbieter ebenfalls – Rewes Lieferservice, Edekas Bringmeister oder auch der Konsum Lieferdienst. Was neu ist, ist das Versprechen, das Gorillas den Kunden gibt. Während man bei den genannten Großen mehrere Tage im Voraus bestellen muss, heißt es hier: „Wir liefern in zehn Minuten“. Kann das funktionieren? Die LVZ hat es getestet und die Stoppuhr gestellt. 8 Minuten dauert es von Aufgabe der Bestellung per App bis Andrés (Name geändert) mit den Einkäufen an der Tür eines Hauses in der Südvorstadt klingelt. Wie geht das? Andrés grinst und zuckt mit den Schultern: „Das Lager ist ganz in der Nähe“, sagt er auf englisch.

Logisch, wer dem Kunden verspricht, in 10 Minuten da zu sein, der muss sich die Kunden auch nah beisammen halten. Gorillas liefert nicht aus Supermärkten, sondern aus eigenen Lagerräume mitten in der Stadt. Drückt der Kunde in der App auf den Bestellbutton, sucht ein Mitarbeiter den Einkauf zusammen, anschließend fahren Kuriere wie Andrés die Waren zum Kunden nach Hause. Das kompakte Liefergebiet und das zentral liegende Warenlager sind eine Voraussetzung dafür, dass Gorillas das Kundenversprechen einhalten kann, die zweite ist ein recht kleines Warensortiment. Es gibt zwar fast alles zu kaufen, von Obst und Gemüse über Milchprodukte, Fleisch und Fisch bis hin zu Champagner - aber es gibt keine allzu große Produktauswahl. Wer beispielsweise Parmesan möchte, kann derzeit zwischen zwei Markenprodukten wählen. Diese kosten fast so viel wie im Supermarkt. Wer auch dort auf Markenprodukte setzt, gibt bei Gorillas bis auf die Liefergebühr, die derzeit bei 1,80 Euro liegt, nicht mehr aus als sonst. Zusätzlich kooperiert Gorillas mit lokalen Produzenten.

Gorillas in Leipzig: Kunden zahlen 1,80 Euro für mehr freie Zeit

Begrenzte Auswahl, schnelle Lieferung, höherpreisiges Produktsortiment – das lässt Rückschlüsse auf die Zielgruppe des Unternehmens zu: Es ist nicht die vierköpfige Familie, die bei Aldi oder Lidl jeden Samstag einen großen Wocheneinkauf tätigt, um dabei auch Geld zu sparen. „Gorillas wird wahrscheinlich gut genutzt von Menschen, die wenig freie Zeit haben, weil sie zum Beispiel viel arbeiten – und die sich für den Preis der Liefergebühr ein Stück dieser Zeit zurückkaufen“, sagt Stephan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig, ehemaliger Gründer und heute auch selbst Investor. Anders gesagt: Menschen, denen es nicht weh tut, zwei Euro zu zahlen, um nicht selbst einkaufen zu müssen, wenn sie beim Kochen feststellen, dass kein Salz mehr im Schrank ist. Und Menschen, die schnelle Versand- und Lieferzeiten gewohnt sind. „Gorillas kann vor allem in der Generation derer erfolgreich sein, die auch schon regelmäßig, Online-Versandhandel wie Amazon oder auch Lieferando zu nutzen“, sagt Stubner, „das sind Menschen, die wollen nicht zwei Tage auf ihre Bestellung warten, die wollen das möglichst jetzt sofort in den Händen halten“. Einen Mindestbestellwert gibt es bei Gorillas bislang nicht, auch die App ist in ihrem Design und ihrer Tonalität auf junge, urbane Städter ausgerichtet – nicht auf alte oder wenig mobile Menschen.

Gorillas: Mit der Lieferapp zum Startup Unicorn

Von dieser Zielgruppe versprechen sich auch Investoren einiges. So schnell wie Gorillas ist noch kein deutsches Startup nach oben geschossen. Gründer Kağan Sümer startete den Lieferdienst im März 2020, gerade zu Beginn der Coronakrise in einem Kiez in Berlin. Heute, nur ein Jahr später, wird das Startup noch vor Börsengang bereits auf etwa eine Milliarde Dollar geschätzt und gilt damit als „Unicorn“ in der Szene. Gorillas ist das erste deutsche Startup, das diesen Status in diesem Tempo erreicht hat. So wie seine Bewertung in die Höhe schießt, geht das Unternehmen nun auch in die Breite. Mittlerweile liefert Gorillas in 12 deutschen Städten, außerdem in sechs Städten in den Niederlanden, in London und Paris. Fast wöchentlich eröffnet irgendwo ein neues Lager. Auf der Website sind fast 200 Stellen ausgeschrieben. Eine durchaus typische Strategie, sagt Stephan Stubner. „Gorillas geht es jetzt vor allem darum, zu wachsen und damit Konkurrenten vom Markt zu verdrängen“, sagt er. So schnell und radikal zu expandieren, wie es Gorillas gerade tut, hat laut Stubner zwei Effekte: „Zum einen fällt Gorillas bei den Kunden stärker auf. Zum anderen werden potentielle Investoren davor zurückschrecken, in die deutlich kleinere Konkurrenz zu investieren, wenn andere bereits Millionen in Gorillas gesteckt haben“. Ein wirklich profitables Geschäftsmodell aufzubauen, also übersetzt – Geld zu verdienen, darum werde man sich bei Gorillas sicher erst nach der Wachstumsphase kümmern, so Stubner. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gorillas momentan schon profitabel ist“.

Kann so ein Geschäftsmodell denn profitabel werden? Bei Supermarktpreisen und niedrigen Liefergebühren? Stubner glaubt daran. Je größer und dominanter Gorillas werde, desto einfacher sei es, Kostenstrukturen zu optimieren: „Dann werden zum Beispiel nicht mehr 10 Schalen Erdbeeren, sondern 1000 Kisten Erdbeeren bestellt – zu einem günstigeren Preis. Der Preis für den Kunden pro Schale bleibt aber gleich.“ So könnte sich die Bruttomarge erhöhen, die Differenz zwischen dem Einkaufspreis, den das Unternehmen für Ware zahlt und dem Verkaufspreis, den es den Kundinnen und Kunden abnimmt. Im Vergleich zu Supermärkten spart Gorillas außerdem an Einrichtung und an Sicherheitspersonal. Die Liefergebühr zu erhöhen, um mehr Einnahmen zu generieren, sieht Stubner kritisch: „Gerade in Deutschland sind die Menschen äußerst preissensibel, da ist nicht allzu viel Spielraum“, sagt er. Der Erfolg des Startups hängt seiner Meinung nach vor allem an einem kritischen Faktor: Den Fahrradkurieren, Gorillas nennt sie „Rider“. „Als Kunde entscheiden drei Fragen darüber, ob sie Gorillas nutzen oder nicht“, sagt Stubner, „erstens: Haben die alles, was Sie brauchen? Zweitens: Sind die so schnell wie versprochen? Drittens: Sind die nett?“

Psychische Belastung, fehlende Räume: Gorillas Mitarbeiter prangern Missstände an

Entscheidend sei vor allem, ob Gorillas es schaffe, ausreichend Fahrer einzustellen zu einem Gehalt, zu dem sich das Geschäft rentiert und mit dem die Fahrerinnen und Fahrer zufrieden sind.

Ausgerechnet hier scheint es bereits zu haken. Einige der Kuriere sind mit ihren Arbeitsbedingungen nämlich ganz und gar nicht zufrieden. Auf Twitter prangern sie unter dem Account „Riders United Gorillas“ Missstände im Unternehmen an, kritisieren fehlende oder dreckige Aufenthalts- und Warteräume, fehlende Sonderzulagen für Wochenend- und Nachtschichten, körperliche Belastung durch zu schwere Einkäufe und psychische Belastung durch konstanten Druck und Stress. Noch in diesem Jahr soll ein Betriebsrat gegründet werden.

Und auch an anderen Stellen entstehen bereits Konflikte – gerade erst wurde eine massive Sicherheitslücke bekannt, durch die sämtliche Daten der Gorillas-Kunden im Netz frei einsehbar waren. Laut Gorillas ist diese Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen.

Gorillas in Berlin: Ein Lager bereits geschlossen

Ärger entsteht auch rund um die in zentralen Wohngebieten liegenden Warenlager. In Berlin beschweren sich Anwohner über Lärm und volle Bürgersteige, auf denen sich die Fahrradkuriere sammeln, wenn sie auf ihre Aufträge warten. Auf diesen Druck hin musste Gorillas bereits ein Warenlager schließen. Und lässt sich ein Geschäftsmodell, das in einer Großstadt wie Berlin, wo Menschen durchaus zehn Minuten bis zu ihrem nächsten Supermarkt laufen müssen, auf eine mittelgroße Stadt wie Leipzig übertragen? „Das ist die Wette, die Investoren jetzt eingehen“, sagt Stubner.

Fragt man Andres, ob er seinen Job mag, zuckt er wieder mit den Schultern. „It’s my first day“, sagt er – es ist sein erster Tag. Und bisher sei in Leipzig noch nicht so viel los.

Von Julia Maria Grass