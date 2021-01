Neu in Leipzig: Zu Tisch am Arbeitsplatz

Leipzig

Der Duft von Käse wabert durch die Redaktion und auch ein paar Soßenspritzer haben sich schon auf den Tisch geschlichen. Die Ursache ist schnell erkannt: Heute steht das Pastagericht „Mac & Cheese“ auf der Speisekarte im Foyer der Leipziger Volkszeitung. Doch verzehrt wird das Essen seit Anfang der Woche nur noch am Arbeitsplatz.

Am Montag trat die neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung in Kraft – Grund ist das noch immer sehr hohe Infektionsgeschehen. Die abermals verschärften Regelungen betreffen auch Kantinen und Mensen. Diese durften hausinterne Mitarbeiter bisher noch in ihren Speisesälen verköstigen. Doch nun ist nur noch die Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zum Verzehr am Arbeitsplatz gestattet.

Küchenchef Christian Sporleder hatte in der Kantine der Leipziger Volkszeitung vor Corona alle Hände voll zu tun, der Speisesaal war immer gut gefüllt. Heute verteilt er Essen in Mehrweg-Assietten. Die Hälfte der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Quelle: André Kempner

Catering geht auch umweltfreundlich

„Im Herbst hatten wir nochmals die Plätze dezimiert. Viele Leute hier fragen sich, wieso es jetzt besser sein soll, am Arbeitsplatz zu essen“, sagt Christian Sporleder, Inhaber der Cateringfirma Cspice und seit zehn Jahren Betreiber der LVZ-Kantine im Peterssteinweg. Seine Kunden aus ganz Leipzig zeigten jedoch Verständnis, wofür er sehr dankbar sei, erklärt er. Auch sein nachhaltiger Ansatz in Coronazeiten erfahre inzwischen Unterstützung.

Als sich im Frühjahr letzten Jahres abzeichnete, dass Speisen für längere Zeit zum Mitnehmen verpackt werden müssten, investierte er trotz Umsatzrückgang in verschließbares Mehrweggeschirr. Die Mitarbeiter im Haus nehmen jetzt ihr Essen auf Tellern mit zum Arbeitsplatz – der Umwelt zuliebe. „Es gibt im Haus keinen Grund für Assietten, die Gerichte werden so oder so unter Hygienestandards zubereitet“, so Sporleder.

Es ist still geworden in der Betriebs-Kantine der Leipziger AOK-Filiale in der Jahnallee in Leipzig. Chefin Sigrid Leubecher darf nur noch Speisen „to go“ verkaufen. Quelle: André Kempner

In der großen AOK-Kantine ist es still geworden

In der AOK-Filiale an der Willmar-Schwabe-Straße war bis vor einigen Monaten der Gang zur Betriebskantine der Krankenkasse Teil der gelebten Unternehmenskultur. Doch nun ist auch hier der Speisesaal geschlossen. „Da die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice arbeiten – ich selbst auch – wäre die Auslastung des Saals derzeit ohnehin ziemlich gering“, sagt Sprecher Bernd Lemke.

Die Betreiberin der Kantine, Sigrid Leubecher, wiederum ergreift für die Mitarbeiter Partei, die sich im Gebäude aufhalten. „Das stinkt dann nach dem Essen im Büro“, hätten schon viele ihr gegenüber geäußert. Hinzu käme der viele Abfall, denn Leubecher arbeitet aus Hygienegründen lieber mit Einweg-Assietten, sowohl intern als auch extern. Doch es stimme, dass die Nachfrage stark rückläufig ist. „Insgesamt werden 35 Prozent weniger Speisen verkauft“, erzählt sie.

Ihr sei durchaus klar, dass es wichtig ist, die Pandemie zu bekämpfen. Was sie nicht nachvollziehen könne, sei, „dass die Beschlüsse so tröpfchenweise gefällt werden. Heute gilt das, morgen gilt das. So kann man nicht planen“. Sie befürchtet außerdem nach der Wiedereröffnung ihrer Kantine dauerhaft weniger Kundschaft, weil sich viele Leute daran gewöhnen könnten, ihr Essen selber zuzubereiten.

In der BMW-Kantine darf noch gekleckert werden

In den Betriebskantinen des BMW-Werks herrscht dagegen reger Betrieb. Dort kann weiterhin gegessen und gekleckert werden. Laut Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung dürfen Kantinen mit Hygienekonzept für Angestellte geöffnet bleiben, wenn ein Verzehr am Arbeitsplatz aufgrund der betrieblichen Abläufe nicht möglich ist. Das trifft auf die Anlage des Autobauers zu.

„Im November letzten Jahres hatten wir die Räume für eine Woche geschlossen. Unser Eindruck war, dass das nicht so gut funktioniert hat“, erinnert sich BMW-Sprecher Kai Lichte. Infolgedessen hätten die Bandarbeiter und Monteure Ecken und Nischen wie etwa Teeküchen im Werk aufsuchen müssen, um zu essen. Dabei sei es zur Bildung kleiner Gruppen gekommen. „Die Situation war dadurch weniger kontrollierbar bei 1200 ausgegebenen Portionen pro Tag“, so Lichte.

Der Mittagstisch Rocky Maria im Tapetenwerk wurde in der Folge von Homeoffice und Schließung des Gastraumes zum Ein-Frau-Betrieb. Quelle: André Kempner

Kreativität im Tapetenwerk macht hungrig

Das Tapetenwerk an der Lützner Straße in Leipzig ist Wirkungsstätte von Architekten, Künstlern, Fotografen und kleinen Handwerksbetrieben. So viel Kreativität macht hungrig, daher wird selbst in Coronazeiten der Mittagstisch der ebenfalls dort ansässigen Catering-Firma Rocky Maria dankend angenommen. „Die Leute auf dem Gelände, die noch da sind, holen Essen ab. Es ist menschlich toll, wie man uns hier unterstützt“, sagt Linda Dankert, die das Catering mit ihrem Bruder Benjamin betreibt.

Dennoch kommen entscheidend weniger Gäste ins Rocky Maria. Nicht einmal die Hälfte der Portionen werden noch verkauft, so Linda Dankert. Darum muss sie momentan alleine arbeiten. Ihr Bruder ist in Kurzarbeit.

Von Pauline Szyltowski