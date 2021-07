Leipzig

200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezogen am Donnerstag an der Gerberstraße 5 den Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Gleich als erste Amtshandlung wurden im Säulengarten sechs Stolpersteine neu verlegt. Sie sind der jüdischen Familie von Rudolf und Ester Zellner gewidmet. Die Eltern lebten mit ihren vier Kindern Edith, Heinz, Ruth und Gilla in der Gerberstraße 5, der Vater besaß eine Fleischerei und lieferte auch Büfetts an wohlhabende Familien im Waldstraßenviertel. 1942 wurde die ganze Familie aus ihrem Heim getrieben und Richtung Osten deportiert. Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt zwischen neun und zwei Jahren alt.

Stefan Lehmann bei der Verlegung der Stolpersteine. Quelle: Andre Kempner

Die Stolpersteine für die Zellners wurden 2008 zum ersten Mal verlegt, auf Initiative des Abiturienten Michael Schröder vom Evangelischen Schulzentrum. Er lebt heute als Museologe in Schleswig-Holstein. Nachdem die SAB das Grundstück gekauft und ihren Neubau geplant hatte, wurde das alte Robotron-Gebäude abgerissen. Projektleiter Jochen Gottschaldt kümmerte sich seit 2016 darum, dass die sechs Stolpersteine besonders geschützt und eingezäunt wurden, um sie nicht zu beschädigen. Zuletzt wurden sie geborgen und nun ganz in der Nähe des alten Platzes erneut verlegt. „Wir haben die Geschichte dieses Ortes geerbt, sie schmerzt bis heute. Wenn wir künftig über diese Steine laufen, soll das unser Bekenntnis zu Vielfalt und Toleranz bekräftigen“, sagte SAB-Vorstandsvorsitzende Katrin Leonhardt.

Stolpersteine für die jüdische Familie Zellner in der Gerberstraße 5 im Objekt der SAB Sächsische Aufbaubank. Quelle: Kerstin Decker

Landesrabbiner Zsolt Balla sprach ein Gebet und war ganz berührt davon, wie sorgfältig mit den Steinen und damit auch mit der Geschichte der Familie Zellner umgegangen wurde. Die jüdische Synagoge befindet sich gleich in der Nachbarschaft der Bank. In Leipzig erinnern insgesamt 582 Stolpersteine an 211 Orten an das einstige jüdische Leben der Stadt.

Von Kerstin Decker