Neubau am Leuschnerplatz bekommt Hotel mit 150 Zimmern

Leipzig

Überraschung bei der neuen Bebauung am Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz. Den hoch dotierten Wettbewerb für die Fläche zwischen der Probsteikirche St. Trinitatis und der Polizeidirektion an der Dimitroffstraße hat das Leipziger Büro Unnewehr Packbauer Architekten gewonnen. Das teilten Stadt und die GRK-Gruppe als Investor am Freitag gemeinsam mit.

48 000 Euro Preisgeld für den Sieger

Bei Unnewehr Packbauer handelt es sich um ein kleines Büro aus dem Leipziger Westwerk, das sich nun auch über eine Siegerprämie von 48 000 Euro freuen darf. Wie berichtet, hatten sich an dem Wettbewerb für das auf 90 Millionen Euro veranschlagte Projekt auch international bekannte Großbüros wie Schneider+Schumacher aus Frankfurt/Main, Hadi Teherani aus Hamburg, Bermuller+Niemeyer aus Nürnberg sowie aus Berlin die namhaften Baumschlager Eberle, Eike Becker und Hascher Jehle beteiligt.

Um diese Fläche neben der Propsteikirche St. Trinitatis (rechts) geht es. Quelle: Armin Kühne

In einer siebengeschossigen Blockrandbebauung sollen auf dem 5200 Quadratmeter großen Grundstück unter anderem Büros und Wohnungen, ein Hotel mit 150 Zimmern, ein betreutes Wohnen für Senioren sowie Gewerbeflächen für Läden und Gastronomie im Erdgeschoss entstehen. An der Front zum Peterssteinweg erhält das Haus einen Arkadengang. Autos verschwinden in einer zweistöckigen Tiefgarage mit Zufahrt an der Dimitroffstraße. Diese wird bis zur Nonnenmühlgasse mit einer kleinen, verkehrsberuhigten Zufahrtsstraße verbunden, welche den Namen Ruth-Pfau-Straße erhalten soll.

Historischer Standort vom Kaufhaus Ury

Auch die St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig gGmbH, welche nebenan bereits ein Gebäude mit integrierter Kita errichtet, war in den Architektenwettbewerb unter Vorsitz der Dresdner Professorin Angela Mensing-de Jong eingebunden, ebenso der Stadtbezirksbeirat Mitte. Einst befand sich auf dem Areal Leipzigs erstes Kaufhaus, 1896 eröffnet durch die Brüder Moritz und Julius Ury. Dieses Gebäude wurde 1938 von Nazis stark demoliert und dann im II. Weltkrieg völlig zerstört. Seitdem diente das Gelände am Rand der Leipziger City nur noch als Parkplatz für Autos.

Mit dem Baustart ist frühestens Ende 2021 zu rechnen. Weitere Informationen und Bilder folgen an dieser Stelle in Kürze.

Von Jens Rometsch