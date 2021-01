Neue Adipositas-Beratungsstelle in Leipzig

Leipzig

Therapiemaßnahmen, Prävention, Sportangebote und Ernährungskurse – all das bietet der Leipziger Verein Klaks ab 5. Januar in der Lessingstraße 5. Die Beratungsstelle, die um 15 Uhr eröffnet wird, richtet sich an Familien, Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas.

Unterstützung gibt es unter anderem beim Erstellen eines Familien-Hilfeplans, beim Ausfüllen von Antrags- und Anmeldungsformularen sowie der Suche nach passgenauen, möglichst wohnortnahen Sport-Möglichkeiten, die die Gesundheit fördern. Ziel der Beratungsstelle ist es, die individuellen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten der Familien nachhaltig zu stärken und zu verbessern.

Kooperation mit Gesundheitssportverein

Angeboten werden eine einjährige Adipositasschulung für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht im Alter von acht bis 17 Jahren sowie für Familien mit übergewichtigen Vorschulkindern zwischen fünf und sieben Jahren. Die Schulung in Kooperation mit dem Gesundheitssportverein Leipzig besteht aus den Bausteinen Bewegung, Ernährung, Psychosoziales und Medizin.

Wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen bittet der Verein um Terminvereinbarungen per Anruf. Auch Beratungen sind auf telefonischem Weg möglich, außerdem werden Kindersprechzeiten eingerichtet. Die Familienberatungsstelle wird gefördert aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie.

Mehr Infos stehen auf der Seite www.klaks.de, der Kontakt istr möglich über info@klaks.de und die Nummer 0174 7584959.

Von Mark Daniel