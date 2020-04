Immer wieder kracht es an der Kreuzung Karl-Heine-Straße/Gießerstraße. Eine neue Ampel soll die Unfallstelle nun sicherer machen – sie liegt auf dem Weg zu einer neuen Grundschule.

An der Kreuzung Karl-Heine-Straße/Gießerstraße in Leipzig wird eine neue Ampel gebaut. Damit soll sich auch der Schulweg zur neuen Grundschule am Jahrtausendfeld verbessern. Quelle: Robert Nößler