Leipzig

Es ist Zeit, den Puls zu messen. Leipzig hat ein positives Image, ist mit Hypezig ein wenig zum Mythos stilisiert worden, scheint aber nach Jahren des Bau-Booms und Wachstums allmählich an einen kritischen Punkt zu gelangen. „Wir wollen aus der Geschichte heraus verstehen, wie Leipzig tickt und was es so besonders macht“, sagt Anselm Hartinger, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. Das eröffnet am Mittwoch (16. Juni) die Sonderschau „Kennzeichen L“, bei der sich eine Stadt ausstellt. Der Titel ist bewusst gewählt. Denn es ist auch eine Errungenschaft der Friedlichen Revolution, dass Leipzig das L als Autokennzeichen erhielt.

Historische Ansicht eines geplanten, aber nicht gebauten, Messehochhauses aus dem letzten Jahrhundert. Das Stadtgeschichtliche Museum hinterfragt auch Visionen sowie Kampagnen wie „Leipzig kommt“. Quelle: Christian Modla

Die Ausstellung spürt abseits gängiger Klischees die Eigenheiten der Leipziger Mentalität auf. Dabei wird das „Weltdorf“ ebenso hinterfragt wie die „heimliche Hauptstadt“ sowie das Wandeln seiner Bewohner auf dem schmalen Grat zwischen Anspruch und Größenwahn. Sie spielt ein wenig mit populären Selbstwahrnehmungen und gepflegten Imagebildern. Was macht Leipzig liebenswert, was stark, was anstrengend, was liebenswert ... ? Und da hat das Museum sogar „Reizzonen“ sowie eine Mitmach-Station installiert.

Die Ausstellung: „Kennzeichen L – Eine Stadt stellt sich aus“ setzt auf viel Interaktion. Auch ein Stadtteilquiz wird es geben. Quelle: Christian Modla

Auf der Suche nach Leipzigs Kraftquellen

„Dabei ist uns bewusst, dass wir keine endgültigen Antworten geben können“, schickt Hartinger voraus. Deshalb gibt es auch viele interaktive Angebote, bei der die Besucher zu Stadtexpertinnen und Stadtexperten werden können. Dabei soll es nach der Corona-Krise durchaus Antworten geben, was die Menschen verbindet und was sie stark macht. „Nu grade“ ist eine Wand überschrieben, bei der es darum geht, worauf Leipzig sich stützen kann, was die Kraftquellen sind, wie es sich immer wieder neu erfindet und Krisen überwindet.

Ein Krause „Piccolo“ wird in der Ausstellung: „Kennzeichen L – Eine Stadt stellt sich aus“ zu finden sein. Quelle: Christian Modla

Ausgangspunkt ist, dass Leipzig zunächst immer eine Stadt des Ankommens war. Dafür stehen Universität, Messe und Hauptbahnhof. Deshalb trifft der Ausstellungsbesucher zunächst auf Koffer, die voller Geschichte(n) stecken. Was müsse man denn mitbringen, um in Leipzig anzukommen und Erfolg zu haben, wird da gefragt. Ausgewählte Bürger stellen ihre Mitbringsel vor. Selbst die Internationalität auf dem Teller wird thematisiert – das Leipziger Allerlei, das es im Supermarkt in der Dose gibt. Ob historische Sänfte, Krause Duo, Gewandhausgestühl, Munitionskiste, das erste Pflaster des historischen Marktplatzes bis hin zur Bude der Zoo-Lotterie – es gibt natürlich auch einige Hingucker sowie Originale aus den historischen Beständen. „Es wird sicherlich viele Diskussionen um die Ausstellung geben“, verspricht Hartinger. Pathos, Nostalgie, Kritik – „Kennzeichen L“ hat vieles, ist aber zugleich eine Liebeserklärung an unsere Stadt.

Von Mathias Orbeck