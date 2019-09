Neue Trasse nach Leipzig: Zwenkau und Groitzsch wollen wieder ans Bahnnetz

Zwenkau

Die Züge stehen in Zwenkau still. Durch den sich ausbreitenden Braunkohlentagebau ist die Stadt bahntechnisch abgekoppelt worden. Das soll sich wieder ändern. Gemeinsam mit der Stadt Groitzsch setzt sich das Zwenkauer Rathaus für einen Wiederanschluss ein. Entsprechende Vorstöße hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben.

Auf Anfrage der Freien Wähler erklärte Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstag den aktuellen Stand. „Das Anliegen ist uns wichtig. Wir hoffen, dass wir es über das Strukturstärkungsgesetz zu Potte bringen“, betonte Schulz. In diesem Punkt sind sich die beiden stärksten Fraktionen im Stadtrat einig. „Gerade in der aktuellen Diskussion um den Braunkohleausstieg und dem damit einhergehenden Strukturförderungsprogramm bietet sich eine gute Chance, den südlich von Leipzig gelegenen Wohn- und Wirtschaftsbereich bahntechnisch wieder an das Oberzentrum anzuschließen“, sagte Heike Oehlert, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.

Wiederanbindung ans Oberzentrum

Die Wiederanbindung an Leipzig sei aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht dringend notwendig, betonte der Bürgermeister. Nicht zuletzt unter Berücksichtigung der steigenden Bevölkerungs- und Tourismuszahlen im Leipziger Neuseenland müssten die Städte Groitzsch und Zwenkau dringend wieder an das Mitteldeutsche Bahnnetz und an Leipzig angeschlossen werden. Am besten elektrifiziert oder in alternativer, zukunftsträchtiger Form.

Schulz blickte zurück in die Historie: 1872 hätten Zwenkau, Groitzsch, Lucka und Meuselwitz die „Leipzig-Meuselwitzer-Eisenbahngesellschaft“ gegründet. Als sich der Zwenkauer Braunkohlentagebau nach Norden ausbreitete, habe es verschiedene Streckenänderungen gegeben – auch über Pegau. Die Strecke zwischen Gaschwitz und Zwenkau sei 1957 stillgelegt und abgetragen worden. Nach der Wende hätten 1990 auch die verbliebenen Strecken an Bedeutung verloren. Im August 1998 genehmigte schließlich das Eisenbahnbundesamt die Stilllegung der Strecke Zwenkau – Groitzsch. Heute ist die alte Trasse ein beliebter Radweg.

Einweihung des neuen Radweges auf der alten Bahntrasse zwischen Zwenkau und Groitzsch mit dem damaligen Zwenkauer Bürgermeister Herbert Ehme (vorne rechts) und Maik Kunze (Groitzsch). Quelle: André Kempner

Trasse über Tagebauauffüllung ist nicht realisierbar

Mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig und dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund habe man bereits die Möglichkeit untersucht, eine Trasse von Markkleeberg-Gaschwitz aus erst in südlicher Richtung und dann parallel zur B 2 nach Zwenkau zu errichten. Die Trassenführung über die Tagebauauffüllungen hätte jedoch zu große Kosten verursacht, auch habe man das Unterfangen aufgrund der zu geringen erwarteten Fahrgastzahlen als nicht realisierbar eingestuft.

Als beim Chemie-Konzern Dow in Böhlen der Bau eines zweiten Crackers im Gespräch war, wäre das mit dem Bau einer weiteren Bahnlinie einhergegangen, erinnerte sich Schulz. Die hätte man dann auch für den Personenverkehr nutzen können. Doch sei der Cracker aus den Investitionsplänen verschwunden und damit die neue Bahntrasse.

Bürgermeister fahren nach Berlin zur Strukturwandelkonferenz

Der jüngste Vorstoß könne jetzt, so Schulz, über das Strukturstärkungsgesetz zum Erfolg führen. Ein entsprechender Beschluss sei im Kreistag des Landkreises Leipzig aufgenommen worden. So fahre er mit Groitzschs Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) zur nächsten Strukturwandelkonferenz nach Berlin. „Mit nicht allzu großen Hoffnungen, aber wir kämpfen zusammen mit dem Landkreis“, versprach Schulz. Am Dienstag, 22. Oktober, treffen sich Maik Kunze und die Groitzscher Stadträte mit Enrico Lai, dem Leiter des Informationsbüros „Mitteldeutsches Revier“ der Staatskanzlei Sachsen im Landratsamt Borna. Das Büro wurde zur besseren Beratung und Vernetzung vor Ort im August eröffnet. Der Termin sei auch für die Zwenkauer Stadträte von Interesse. „Wir werden dem Bürgermeister vorschlagen, ihn gemeinsam wahrzunehmen“, sagte Heike Oehlert, die auch auf das Vorhandensein einer Bahnlinie im aktuell gültigen Flächennutzungsplan verweist.

Von Gislinde Redepenning