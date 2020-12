Neue Bambis im Wildpark Leipzig eingetroffen

Leipzig

Er ist 46 Hektar groß, und mit rund 250 Tieren aus 25 Arten gibt es hier viel zu erleben: Der Wildpark im Süden Leipzigs ist eines der attraktivsten Naherholungsgebiete der Stadt. Zwar ist der innere Bereich mit den kleineren Tierarten und deren Gehegen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, aber selbst von außen bleibt durch die Zäune genug zu sehen: „Wildschweine, sowie Rot-, Dam- und Muffelwild“, zählt Parkchef Andreas Sickert vom Stadtforst auf. Und wer ein Fernglas mitbringt, könne sogar noch mehr sehen, rät er.

Letzter Hirschbulle unfruchtbar

Vor wenigen Tagen kamen zum Beispiel sechs Weißwedelhirsche aus Tschechien an. In Deutschland würden die Tiere nur noch in Berlin und Leipzig gehalten, erklärt Sickert. Die Hirsche sollen den Bestand ergänzen, der durch Unfruchtbarkeit des letzen Hirschbullen über die Jahre auf drei Tiere geschrumpft war.

Verwirrung um Bambi

Bekannt ist die Art vor allem durch den Film Bambi von Walt Disney. Der süße Streifen hat allerdings seitdem für viel Verwirrung gesorgt: Ein Rehkitz mit einem Hirsch als Vater? Das Durcheinander hat einen einfachen Grund: Im Originalbuch des Österreichers Felix Salten aus dem Jahr 1923 ging es noch um ein Rehkitz. Als Walt Disney die Filmrechte erwarb, machte er daraus kurzerhand einen Weißwedelhirsch. Der einfache Grund: Rehe gibt es nicht in Amerika, Weißwedelhirsche schon. Trotzdem blieb in der Synchronfassung Bambi das Rehkitz mit dem Hirsch als Vater – die Verwirrung war perfekt.

Tiere gut angekommen

Im Wildpark füttert Pfleger Andreas Brehme die neuen, gar nicht scheuen Bambis an. „Möhren und Kartoffeln – das mögen sie“, ist er sich sicher. Die Tiere hätten den Transport ganz gut überstanden, meint Sickert. Dass sie aber überhaupt den Weg nach Leipzig fanden, ist nur seinem Netzwerk zu verdanken. „Wir wollten erst welche aus Finnland holen, aber die Einfuhr ist aus veterinärmedizinischen Gründen verboten“, erläuterte er.

Mündliche Prüfung

Über Kontakte zu Berliner Kollegen kam er auf einen Besitzer aus Tschechien, der gerade seine Bambi-Zucht aufgeben wollte. „Ich bin dann privat nach Dobris gereist, wo mir der Chef des tschechischen Farmwildverbandes auf den Zahn gefühlt hat zu unserer Haltung und zum Park“, schmunzelt Sickert. Die Prüfung hat er bestanden – die Tiere rollten an. „Der Züchter war selber dabei und richtig glücklich über unseren großen Park für die Tiere“, hat er gesehen. Noch sind die sechs neuen getrennt von den Altbewohnern, aber schon bald sollen die Tiere zusammengeführt werden.

Förderverein gab Hilfe

Die Kosten von gut 10 000 Euro übernahm zum größten Teil der rührige Förderverein des Wildparks. „Der Rest kam aus Spendengeldern, die Stadt selber musste nichts zahlen“, erklärt Sickert.

Exoten im Wildpark: ein Manitoba-Wapiti (l.) und Bucharahirsch. Quelle: Jörg ter Vehn

Ein Ziel des Wildparkes sei es, alle Hirscharten Mitteleuropas zeigen zu können. Aktuell ist das Ziel fast erreicht – wären nicht die beiden altersschwachen Elche in diesem Jahr gestorben. „Aber wir wollen erst das alte Gehege von ihnen reparieren und verbessern, bevor wir auf Elchsuche gehen“, sagt Sickert. Hoffen kann er da wieder auf Kontakte zum Tierpark Berlin. Von denen seien aktuell ein Bucharahirsch aus Zentralasien und ein Manitoba-Wapiti aus Amerika in Leipzig aufgenommen. „Immer wenn sie zu viele Männchen haben, geben sie Tiere ab, um sie nicht töten zu müssen“, erklärt er. So bleibe das Potenzial erhalten, könnten die Tiere notfalls an andere Einrichtungen wieder abgegeben werden.

