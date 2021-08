Neue Baustelle in der Hans-Driesch-Straße – weitere Behinderungen im Leipziger Westen

Leipzig

Autofahrer im Leipziger Westen müssen sich vom kommenden Montag an auf ein weiteres Nadelöhr einstellen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, bekommt die Hans-Driesch-Straße eine Baustelle. Die Arbeiten sollen bis Oktober andauern.

Die Haltestellen „Otto-Schmiedt-Straße“ der Linie 67 sollen demnach barrierefrei in beide Fahrtrichtungen umgestaltet werden. Außerdem sollen Fußgänger die viel befahrene Straße künftig über eine Insel leichter überqueren können.

Stau-Fallen: So umfahren Sie die aktuellen Großbaustellen in Leipzig

Nach Angaben der Stadt werden zunächst die Busstationen in Angriff genommen. In den ersten beiden Wochen bereiten Baufirmen die Arbeiten vor. Dafür werden die Haltestellen um rund 110 Meter verlegt. Die Linie 67 stoppt dann in Höhe der Einfahrt Zum Harfenacker. Die Zufahrt zum Gartenverein „Weste“ muss gesperrt werden. Die Anlage ist während der Bauphase mit dem Auto nur über die Rietschelstraße erreichbar.

Die Zufahrt zum Gartenverein „Weste“ muss zeitweise gesperrt werden. Quelle: Matthias Roth

Die Otto-Schmiedt-Straße wird für den eigentlichen Bau der Haltestelle vier Wochen lang gesperrt. Eine Umleitung führt über den Harfenacker und die Mathiesenstraße. Der Verkehr auf der Hans-Driesch-Straße bleibt möglich, die Streckenführung auf der nach Süden verbreiterten Trasse wird aber leicht verändert.

Nach Fertigstellung der Haltestellen erhält die Hans-Driesch-Straße auf der Höhe Otto-Schmiedt-Straße noch eine Fußgängerinsel und ein Blindenleitsystem. Dafür wird die viel von Pendlern genutzte Hans-Driesch-Straße halbseitig gesperrt. Das soll voraussichtlich ab 20. September erfolgen und rund drei Wochen andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Baustellenampel geregelt.

Sommer-Baustellen: Warum muss das alles gleichzeitig sein?

Vor allem Pendler aus Richtung Autobahnabfahrt Leipzig-West müssen dann erneut zusätzliche Zeit einplanen. Nur wenige Hundert Meter weiter erwartet sie nämlich die nächste Baustelle an der Landauerbrücke. Dort soll in verschiedenen Abschnitten noch bis zum 8. Oktober gearbeitet werden. Der Stau im Berufsverkehr reicht schon jetzt häufig bis zur Friesenstraße.

Von Matthias Roth