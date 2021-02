Leipzig

Diese neuen Baustellen kommen ab dem 1. März auf Autofahrer in Leipzig zu.

Bundesstraße 2/Brücke über die Koburger Straße: Instandsetzung der Brücke in stadtauswärtiger Richtung von Montag bis Mitte Juni; Spurreduzierung in beiden Richtungen; stadtauswärtige Richtung wird auf Gegenfahrbahn verschwenkt; Auffahrt B 2 in stadtauswärtige Richtung gesperrt – Umleitung über Koburger Straße, Breitscheidstraße und Dölitzer Straße zur B 2; in Leipzig bitte Auffahrt Richard-Lehmann-Straße nutzen.

Demmeringstraße zwischen Lindenauer Markt und Odermannstraße und Odermannstraße zwischen Demmeringstraße und Gemeindeamtsstraße: Sanierung eines Mischwasserkanals; 1. Bauabschnitt Demmeringstraße zwischen Lindenauer Markt und Odermannstraße von Montag bis Mitte Juli: Vollsperrung – örtliche Umfahrung; 2. Bauabschnitt Odermannstraße zwischen Demmeringstraße und Gemeindeamtsstraße von September bis März 2022: Vollsperrung – örtliche Umfahrung.

Lindenauer Markt: Auswechslung einer Trinkwasserleitung und Umgestaltung des Marktes von Montag bis Ende August; Vollsperrung – Anliegerverkehr wird gewährleistet.

Nürnberger Straße zwischen Goldschmidtstraße und Auguste-Schmidt-Straße: Sanierung einer Mischwasserleitung und Auswechslung einer Trinkwasserleitung von Montag bis Mitte April; Vollsperrung – örtliche Umleitung. In der Nürnberger Straße wird zwischen Sternwartenstraße und Auguste-Schmidt-Straße die stationäre Einbahnstraßenregelung aufgehoben. An der Verfassungslinde wird die stationäre Einbahnstraße ebenfalls aufgehoben. Universitätsklinikum über Prager Straße/Johannisallee beziehungsweise Innenstadtring/Windmühlenstraße erreichbar. Umleitung für Radfahrer in Richtung Südvorstadt über Goldschmidtstraße, Talstraße und Seeburgstraße.

Jahnallee/Waldplatz: Instandsetzungsarbeiten an einem Abwasserkanal von Montag bis 12. März; Fahrspurreduzierung in stadtauswärtiger Richtung.

Zwickauer Straße/Höhe An der Märchenwiese: Fahrbahneinengung in stadtauswärtiger Richtung von Montag bis Freitag wegen Kran-Arbeiten – der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt

