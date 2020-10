Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Bornaische Straße zwischen Leinestraße und Giebnerstraße: Fahrspurreduzierung/Fahrbahneinengung in beiden Fahrtrichtungen von Montag bis 31. Oktober wegen Gleisbaus. In die Matzelstraße aus Richtung Süden kann jeweils in der Zeit von 22 bis 5 Uhr nicht eingefahren werden.

Friedrich-Ebert-Straße zwischen Hinrichsenstraße und Fregestraße: Vollsperrung mit örtlicher Umleitung von Montag bis 27. November wegen der Verlegung einer Fernwärmeleitung.

Friedrich-Ebert-Straße/ Käthe-Kollwitz-Straße – Westplatz: Fahrbahneinengungen und Fahrspurreduzierungen von Montag bis 6. November, jeweils zwischen 22 und 5 Uhr, wegen Gleisarbeiten.

Grünewaldstraße: Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Windmühlenstraße – stadtauswärts – von Montag bis 7. November wegen Bahnstromarbeiten. Umleitung über Roßplatz/Wilhelm-Leuschner-Platz/Windmühlenstraße.

Koburger Straße/Höhe Breitscheidstraße und Forststraße: Fahrspurreduzierungen in beiden Richtungen von Montag bis 18. Dezember wegen des Auswechselns einer Trinkwasserleitung. Der Autoverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Vollsperrung der Forststraße mit örtlicher Umleitung.

Russenstraße/Höhe Zuckelhausener Ring: Vollsperrung von Montag bis zum 23. Oktober wegen Arbeiten an einem Trinkwasser-Hausanschluss. Umleitung in beiden Richtungen über Feldstraße, Franzosenallee, Prager Straße und Parkstraße.

Quelle: Stadt Leipzig

Von LVZ