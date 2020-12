Leipzig

Welchen neuen Baustellen kommen in den nächsten Tage auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten:

Jahnallee/ Willmar-Schwabe-Straße: Von Montag bis zum 18. Dezember Staugefahr! Trink- und Mischwasserleitungen werden verlegt, die Fahrspuren stadteinwärts reduziert.

Berggartenstraße zw. Menckestraße und Lüderstraße: Wegen Straßenbaumaßnahmen wird die Berggartenstraße von Montag bis Sonnabend in stadtauswärtiger Richtung halbseitig gesperrt.

Kregelstraße/Dauthestraße: In dem Bereich werden von Montag bis 20. Dezember Trink- und Mischwasserleitungen getauscht. Die Fahrbahn ist auf drei Meter eingeengt, die Durchfahrt in Richtung Prager Straße gesperrt. Eine Umleitung führt über Stötteritzer Straße/Riebeckstraße.

Prager Straße zwischen Riebeckstraße und Krugstraße: Ein Baustellenverbau wird von Montag bis Sonnabend zurückgebaut. Eine Fahrspur und der Gehweg werden dafür gesperrt.

Karl-Liebknecht-Straße: In Höhe der Hausnummer 65 und Kochstraße wird am Mittwoch ein Kran für Antennenarbeiten gestellt. Die Straße wird voll gesperrt, eine Umleitung wird örtlich eingerichtet.

Hallesche Straße zwischen Mühlenstraße und An der Telle: Von Montag bis Freitag wird an einem Trinkwasserhausanschluss gebaut. Die Fahrbahn wird eingeengt, der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Dieskaustraße: Eine Vorabwarnung an dieser Stelle: Am Adler wird wegen einer Havarie ab Montag, dem 14. Dezember, bis zum 18. Dezember die Dieskaustraße stadtauswärts halbseitig gesperrt. Die Umleitung führt über Limburger Straße und Gießerstraße um den Adler.

Von -tv