Neue Baustellen in Leipzig: Münzgasse wird zur Sackgasse

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Riemannstraße/Münzgasse/Harkortstraße: Sperrung der Münzgassen-Ausfahrt Riemannstraße vom 17. Mai bis zum 16. Juli wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung; die Einbahnstraßen-Regelung in der Münzgasse wird aufgehoben; die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Straße des 17. Juni; die Riemannstraße wird in dieser Zeit in Richtung Harkortstraße halbseitig gesperrt; örtliche Umleitung.

Alte Seehausener Straße zwischen BMW-Allee und Zufahrt Firma Schedl: Vollsperrung vom 18. Mai bis zum 6. August wegen Straßenbauarbeiten; Umleitung in beide Richtungen über die BMW-Allee, Regensburger Straße, Töpferweg und An der Hauptstraße.

Lausicker Straße zwischen Kommandant-Prendel-Allee und Flinzerstraße: Vollsperrung vom 17. bis zum 21. Mai wegen Straßenbauarbeiten; eine örtliche Umfahrung ist ausgeschildert.

Maximilianallee im Bereich Essener Straße: Fahrspurreduzierung in beiden Richtungen wegen Brückenbauarbeiten.

Paunsdorfer Straße/Ecke Uhlandweg: Halbseitige Sperrung vom 17. Mai bis zum 22. Juli wegen Arbeiten an einer Trinkwasserleitung; der Verkehr wird an der Baustelle per Ampelschaltung vorbeigeführt.

Prager Straße/Ecke Wunderlichstraße: Fahrspurreduzierung vom 17. Mai bis 5. Juni, jeweils in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

