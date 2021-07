Am kommenden Sonnabend beginnen die Ferien – und in Leipzig starten wieder große Straßenbaustellen. Die größten Einschränkungen gibt es am Martin-Luther-Ring, gefolgt von den Bauarbeiten an der Klingerbrücke. Betroffen sind aber auch die Alte Seehausener Straße, die Slevogtstraße sowie die Essener, Lützner und Prager Straße. Die Details.