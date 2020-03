Neue Bazar Manufaktur öffnet die Sinne für Gewürze und mehr

Leipzig

Das erste, was der Besucher in der Bazar Manufaktur bekommt, ist kostenlos: das strahlende Lächeln eines Mannes, dem Freundlichkeit mehr bedeutet, als mit ihr Kunden zu gewinnen. Elias Abdennour ist glücklich über jeden, den er von dem überzeugen kann, was seine Leidenschaft und seit zwei Monaten dazu seine Erwerbsquelle ist: Gewürze verkaufen.

Der Begriff Manufaktur greift dabei keineswegs zu hoch. Abdennour fertigt alles in Handarbeit – teilweise vor den Augen der Kundschaft. Beispielsweise eine exotische Mischung, die in eine Tasse Kaffee den Hauch von 1001 Nacht zaubert: eine Stange Zimt, Fenchel- und Kardamom-Körner, Pfeffer und Ingwerstücke mahlt er direkt auf Bestellung zu einem aromatischen Gewürz. Auch Wunschmischungen bereitet er frisch zu – in Bio-Qualität.

Geheimnisse von Gewürzen entdeckt

Die Idee, einen Gewürzladen zu eröffnen, kam dem heute 39-Jährigen vor eineinhalb Jahren. Den geborenen Marokkaner führte ein Pharmazie-Studium in den Senegal, wo er fünf Jahre lang lebte. Dort entdeckte er die Geheimnisse von Gewürzen und tüftelte an eigenen Kreationen aus. 2012 verschlug ihn die Liebe nach Leipzig: Seine Frau, Tochter einer Deutschen und eines Marokkaners, begann hier ihr Studium für Arabistik, mittlerweile arbeitet sie als Grundschullehrerin. Elias war zunächst als Außendienstler bei einem Geldtransferunternehmen beschäftigt, bis er beschloss, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Bekannte Gewürze und auf Wunsch neue Kreationen bietet die Bazar Manufaktur in der Jahnallee Quelle: André Kempner

Dass der Vater von drei Kindern zwischen elf Monaten und acht Jahren nach dem Abitur in Marokko Innenarchitektur und Möbeldesign studiert hat, offenbart die Einrichtung seiner Gewürz-Oase, die geprägt ist von stilsicherer Schlichtheit. Das Angebot geht deutlich über das von Gewürzen hinaus: Ebenfalls komplett auf Bio-Basis gibt es Öle, Pestos, Kaffee, Pasten und Oliven, bevorzugt gekauft bei biozertifizierten Kleinbauernprojekten. Empfehlenswert sind auch die Brotaufstriche, die Abdennour täglich frisch zubereitet.

In großen Gläsern reihen sich außerdem Reis, Getreidesorten und Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen aneinander. Damit kann man verpackungsfrei einkaufen, die Ware wird in mitgebrachte Behälter gefüllt oder in die kleinen schwarzen Tonbehälter, die man im Laden kaufen kann.

„Ich gebe gern Tipps fürs Zubereiten“

Wer zu wenig Wissen darüber hat, welche Speisen sich mit welchen Gewürzen kombinieren lassen, wird vom Fachmann beraten. „Ich gebe gern Tipps und Beratung für tolle Rezepte“, betont Elias Abdennour. Momentan ist er dabei, einen Webshop auf seiner Internetseite zu integrieren, um die Produkte bald auch online anbieten zu können. Bis Mitte April sollen auch Workshops für verschiedene Currys und Salate Realität werden.

Abdennour ist zuversichtlich, dass seine Geschäftsidee aufgeht. Eine kleine Stammkundschaft hat er in den acht Wochen bereits aufgebaut. „Wer einmal hier war, kommt wieder“, sagt er stolz. Und schickt sein strahlendes Lächeln noch bis vor die Tür.

Jahnallee 4, Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr geöffnet; Infos auf www.bazarmanufaktur.de.

Von Mark Daniel