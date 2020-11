Neue Broschüre über Leipzig-Lützschena und seine Verkehrswege

Leipzig

Am Anfang war der Pfad, angelegt von Tieren. Dann kamen der Weg, die Straße, die Schiene. Diese viele Jahrtausende währende Entwicklung ist in der neuen Publikation des Heimatvereins Lützschena-Stahmeln „Eine Zeitreise über Wege – Straßen – Schienen“ zu verfolgen.

Entlang der Weißen Elster

Die alten Verkehrswege, so heißt es dort, sind meist entlang der Flüsse oder auf den Höhenrücken der Landschaften entstanden. Dort siedelten sich auch die Dörfer Quasnitz, Hänichen, Lützschena und Stahmeln an. Zwischen den Städten Leipzig und Halle/Saale habe es schon im 18. Jahrhundert eine Wegeverbindung gegeben, die sich am Fluss Weiße Elster orientierte. Zu den Altwegeverbindungen gehört auch die ehemalige Straße nach Radefeld, in Fortführung des Radefelder Weges hinter der Bahnunterführung.

Anzeige

Neue Rad- und Reitwege

Neben den zahlreichen alten Pfaden werden auch neue Rad- und Reitwege dokumentiert, es wird über die Einführung von Straßennamen und den Bau neuer Verbindungen berichtet. Großen Raum nimmt die detaillierte Beschreibung jeder Straße in Lützschena-Stahmeln und die Herkunft ihrer Bezeichnung ein. Denn auch Straßennamen erzählen Geschichte, wie die Autoren belegen. Zwar erklären sich die Bezeichnungen Hallesche Straße, die Straße Zum Frischemarkt oder auch Druckereistraße von selbst. Anders verhält es sich aber mit Am Börnchen (früher wurde eine Wasserquelle als Born bezeichnet), Dorettenring (benannt nach dem Namen Doris in abgewandelter Form) oder Zum Haksch (benannt nach dem legendären ehemaligen Gasthaus in Stahmeln, das diesen Namen getragen haben soll). Auch die Straßenbezeichnungen Am Exerzierplatz oder Am Jägerhaus könnten Rätsel aufgeben, wären da nicht die Erklärungen in der neuen Broschüre.

Knapp 80 Seiten – mit Verkehrschronik

Großen Raum nimmt in der knapp 80-seitigen Edition im DIN-A 4-Format auch die Verkehrschronik ein. Sie betrachtet unter anderem die Transportmittel von den Anfängen bis heute und reicht bis ins Jahr 3000 v. Chr. zurück, als die ersten zwei-, dann vierrädrigen Wagen zum Transport von Baumstämmen gebaut wurden. Das Römische Reich gab den Straßen von heute ihren Namen – Via Strata bedeutet im Lateinischen „gepflasterte Straße“. Schon die Römer legten in ihren Siedlungen Straßen an, die nach einheitlichen Standards geplant und gebaut wurden. Im frühen Mittelalter wiederum waren sie mehr Pfade für Reiter oder bestenfalls für zweirädrige Karren.

Ein weiteres Stück Ortsgeschichte

Weitere Themen sind etwa die Eisenbahn in England und Deutschland sowie der schienengebundene Straßenverkehr. In der Reihe „Was man wissen sollte“ will diese Broschüre den Lesern ein weiteres Stück Ortsgeschichte näherbringen. „In akribischer Kleinarbeit hat das Autorenteam, unterstützt von der Leipzig-Stiftung, dem Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln und dem Heimatverein, einen historischen Abriss über die Straßen und Wege unseres Ortes erarbeitet“, konstatiert der 1. Vorsitzende des Heimatvereins Matthias Haring. Unterstützt wurde das Projekt auch von Historiker Peter Kohl. Die Publikation ist gegen eine Schutzgebühr beim Heimatverein, Am Brunnen 4, in 04159 Leipzig erhältlich.

Von Andrea Richter