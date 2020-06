Neue Bürotürme entstehen am Leipziger Westin-Hotel

Leipzig

Das Stadtbild am Westin-Hotel wandelt sich. Nicht nur mit dem Neubau der Sächsischen Aufbau-Bank (SAB), der hier entsteht. Sondern nun auch mit zwei weiteren prägnanten Gebäuden, die am Partheufer gebaut werden. Das ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, das am Montag präsentiert wurde. Zehn Architekturbüros hatten mitgemacht; den Zuschlag erhielt Henn Architekten aus München.

Der höhere Turm ist fast 65 Meter hoch – so wie der benachbarte Sparkassenturm – und zählt 17 Geschosse. Der kleinere Turm soll 13 Stockwerke haben. Beide Gebäude stehen auf einem gemeinsamen Sockel, in dem Läden, Geschäfte und Gastronomie einziehen sollen. In den Geschossen darüber ist Platz für Büros und Coworking-Spaces. Geplanter Baubeginn: 2022.

Von jr