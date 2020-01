Neue Chefärzte an Leipziger Kliniken

Leipzig

Uniklinikum Leipzig (UKL) und Klinikum St. Georg schlagen personalpolitisch einen neuen Weg ein. Erstmals übernimmt ein leitender UKL-Mediziner einen Bereich im St. Georg – und bleibt mit einem Bein dennoch am Uniklinikum. Auch das St. Elisabeth-Krankenhaus vermeldet eine neue Personalie.

Geschäftsführerin Iris Minde begrüßt Christoph Lübbert als neuen Chefarzt für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am St. Georg. Quelle: Klinikum St. Georg

Prof. Dr. Christoph Lübbert (48) ist seit 1. Januar neuer Chefarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am St. Georg. Er löst Prof. Dr. Bernhard R. Ruf ab, der in Rente geht. Lübbert bleibt zugleich Chef des UKL-Bereichs Infektions- und Tropenmedizin, den er seit 2012 leitet. Die Kooperation betrifft vor allem die Infektiologie, bei der St. Georg und UKL Forschungsansätze vertiefen und Synergien nutzen wollen. Ärzte in Weiterbildung könnten zwischen beiden Häusern rotieren; bei Personalengpässen will man sich austauschen, sagt Georg-Geschäftsführerin Iris Minde. Durch die Personalunion werde die Expertise besser verknüpft und für Patienten wie Forschung genutzt, so UKL-Vorstand Prof. Dr. Christoph Josten. Das St. Georg ist nach eigenen Angaben Mitteldeutschlands einziges Kompetenz- und Behandlungszentrum für gefährliche Infektionen. Es hat eine Isolierstation für hoch ansteckende Krankheiten – unter anderem Lungenpest, Lassafieber und Ebola.

Norbert Klein ist neuer Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin Quelle: Klinikum St. Georg

Neubesetzungen auch in der Kardiologie und Labormedizin am St. Georg

Weitere Personalie am St. Georg: An der Klinik für Kardiologie tritt Dr. Norbert Klein die Nachfolge von Prof. Dr. Andreas Hartmann an, der in den Ruhestand geht. Klein, der in Leipzig Medizin studiert hat, ist seit 2016 Leiter der Abteilung Rhythmologie und interventionelle Kardiologie. „Ich möchte den Aufschwung der Entwicklung der Kardiologie hier am Klinikum fortsetzen“, sagte der 48-Jährige. Es sei sein Credo, „neue und innovative Therapien anzubieten“. Neuer Chefarzt der Labormedizin wird zum 1. Januar Dr. Stephan Borte. Der 35-jährige Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und stellvertretende Direktor des Immundefektzentrums am St. Georg bündelt in dieser neuen Funktion zukünftig die Prozesse aller Labore innerhalb des Klinikums, einschließlich des Institutes für Transfusionsmedizin und klinische Hämostaseologie und des Zentrums für Klinische Chemie, Mikrobiologie und Transfusionsmedizin. Borte studierte in Leipzig Medizin und absolvierte ein Postgraduiertenstudium in Stockholm mit Zweitpromotion in der Laboratoriumsmedizin. Er will unter anderem die Labormedizin für die internistische und pädiatrische Intensivmedizin und die Hämato-Onkologie ausbauen und die Expertise des Klinikums in der Untersuchung von Störungen des Immunsystems weiterentwickeln.

Seit Januar ist Stephan Borte neuer chefärztlicher Leiter der Labormedizin am St. Georg. Quelle: Klinikum St. Georg

St. Elisabeth holt Chef-Chirurgen aus Bonn

Am St. Elisabeth ist Dr. Arne Koscielny (49) seit Jahresanfang neuer Chef für Allgemein- und Viszeralchirurgie; sein Vorgänger Gerhard Zuz ging in Rente. Koscielny war zuletzt leitender Oberarzt für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Uniklinikum Bonn. Der habilitierte Facharzt ist Experte für Chirurgie, Gefäß- und Viszeralchirurgie, Spezielle Viszeralchirurgie und Proktologie. Seine Schwerpunkte sind Operationen an Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, Darm, Schild- und Nebenschilddrüse sowie die Hernien- und die rekonstruktive Chirurgie. Der gebürtige Thüringer hat in Jena, Oxford und Straßburg studiert.

Am St. Elisabeth ist Arne Koscielny (49) seit Jahresanfang neuer Chef für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Quelle: Stephan Bühl/St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig

Von Björn Meine