Knapp unter einem Großereignis: Auf vier „Picknick-Konzerten“ im Agra-Park sind ab Monatsende bis zu 950 Zuschauer zugelassen. Sie dürfen Picknickkörbe mitbringen und müssen ihre Decken in markierten Bereichen ausbreiten. Welche Künstler dabei sind, lesen Sie hier.

