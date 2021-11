Leipzig

Die erste Omikron-Infektion in Sachsen wurde durch einen PCR-Test mit virologisch auffälligem Befund entdeckt. Das teilte das Leipziger Gesundheitsamt jetzt auf LVZ-Anfrage mit. Wie berichtet, hatte Amtsleiterin Regine Krause-Döring am Montagabend bei einem Online-Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über den kurz zuvor eingetroffenen Befund informiert.

Die neue Corona-Mutation war bei einem 39-jährigen Leipziger nachgewiesen worden. „Der Mann befindet sich jetzt ganz normal in Quarantäne“, erläuterte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Dienstag. Das Gesundheitsamt stufe den Fall als besorgniserregend ein, weil der Betroffene nach eigenen Angaben weder jüngst im Ausland war, noch Kontakt zu Personen hatte, die jüngst im Ausland waren. Bekanntlich hatten auf die Omikron-Mutation zuerst Wissenschaftler aus Südafrika hingewiesen, was zahlreiche Reisebeschränkungen nach sich zog.

Stichproben und eigene Labor-Untersuchungen

In Deutschland werden die PCR-Tests bisher nicht flächendeckend darauf untersucht, ob eine Omikron-Mutation vorliegt. Gemäß der Corona-Überwachungsverordnung des Bundes können Labore aber bis zu fünf Prozent der von ihnen untersuchten, positiven Proben kostenfrei an Untersuchungsstellen zur Vollgenomsequenzierung versenden, erklärte das sächsische Sozialministerium. Hierbei handele es sich also um Stichproben. Bei einer niedrigen bundesweiten Infektionsrate bestehe der Anspruch sogar für bis zu zehn Prozent der PCR-Tests.

Außerdem führen die Labore auch noch selbst PCR-Analysen auf Coronavirus-Varianten durch, die einen labordiagnostischen Hinweis auf besondere Mutationen geben können. Bei einer solchen Analyse habe sich der Verdacht für den 39-jährigen Leipziger ergeben, so das Gesundheitsamt. Dieser sei dann durch eine Vollgenomsequenzierung bestätigt worden. Aus epidemiologisch relevantem Anlass können die Gesundheitsämter und andere Behörden eine Vollgenomsequenzierung anordnen.

Seit dem letzten Wochenende waren in verschiedenen Bundesländern erste Fälle der neuen Virusvariante B.1.1.529 gemeldet worden, welche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Namen Omikron getauft wurde. Wie gefährlich diese Variante tatsächlich ist, dazu gibt es bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse.

