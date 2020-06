Leipzig

Besuche in Leipziger Alten- und Pflegeheimen sind ab 6. Juni wieder möglich – die einzelnen Einrichtungen sind aber verpflichtet, im Rahmen eines eigenständigen Konzeptes oder Hygieneplanes Regeln dafür aufzustellen. Das ist alles andere als einfach, weil die Verordnung vom Freistaat Sachsen diese Woche sehr kurzfristig kam, die Heime in Zeiten potenzieller Infektionsrisiken viel organisieren müssen. „Ab nächster Woche weiten wir die Besuchsmöglichkeiten aus. Wahrscheinlich ab Dienstag. Die Bewohner können dann jeweils zwei Besucher empfangen, die ungefähr eine Stunde bleiben dürfen“, erklärt Stefan Eckner, der Geschäftsführer der Städtischen Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (SAH), die zehn Einrichtungen für stationäre Pflege mit etwa 1300 Bewohnern betreibt. Klar sei, dass die Besucher eine Maske tragen und sich registrieren müssen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dass Abstandsregeln eingehalten werden müssen, verstehe sich ebenfalls. Besonderheiten, wie das Feiern von Geburtstagen, müssten mit der jeweiligen Leitung abgestimmt werden.

Mehr Zeit für die Vorbereitung wäre besser

„Wir sind bisher gut über die Corona-Zeit gekommen, weil wir vernünftige und strukturierte Regelungen getroffen haben“, betont Eckner. Die sollen für alle Einrichtungen des städtischen Eigenbetriebes gelten. Im Seniorenpark Dölitz sei eine Bewohnerin positiv auf das Virus getestet worden, die inzwischen wieder gesund ist. Unvernünftige Angehörige hatten sich nicht an das Besuchsverbot gehalten und so vermutlich den Erreger in die Einrichtung getragen. „Mir wäre es lieber gewesen, jetzt mehr Zeit für die Vorbereitung der neuen Besuchsregelung zu haben.“

Hygienekonzept noch in finaler Abstimmung

Die nimmt sich auch der Volkssolidarität Stadtverband Leipzig. „Sicherheit und Schutz gehen vor“, ergänzt Martin Gey, der Sprecher. Die Volkssolidarität Leipzig betreibt in Lindenau zwei Einrichtungen, in denen insgesamt 172 Menschen leben. „Das Hygienekonzept für unsere beiden Pflegeheime ist derzeit in finaler Entwicklung und Abstimmung, um den Angehörigen und anderen Besuchern zeitnah zu ermöglichen, unsere Bewohner zu besuchen“, sagt er. Details seien erst Anfang nächster Woche klar.

Von Mathias Orbeck