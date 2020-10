Leipzig

Zwar gilt Leipzig noch immer nicht als Risikogebiet, aber Anfang der Woche wurde auch in der Messestadt zum ersten Mal der kritische Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche überschritten. Die erste Stufe der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung wird deshalb seit Donnerstag umgesetzt. Welche neuen Regeln gelten in Leipzig?

Die neuen Bestimmungen sehen eine Verschärfung der Maskenpflicht vor: Im gesamten Bereich des Innenstadtrings muss zwischen 9 und 24 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Der Mundschutz darf nicht mehr wie gewohnt beim Verlassen der Geschäfte abgenommen werden, sondern muss durchgängig getragen werden. Insbesondere in den Einkaufszentren und auf den belebten Einkaufsstraßen in der Innenstadt soll so das Infektionsrisiko verringert werden.

Anzeige

Warten auf den Bus nur noch mit Mundschutz

Auch an den LVB-Haltestellen gilt ab heute: Die Maske bleibt auf. Wer auf die Straßenbahn oder den Bus wartet, muss Mund und Nase bedecken. Gleiches gilt auch für den Einkauf auf dem Wochenmarkt – hier greift die verschärfte Maskenpflicht.

Weiterhin tritt eine Sperrstunde für Gastronomie und Kneipen in Kraft. Sie müssen ab 23 Uhr bis 5 Uhr morgens geschlossen bleiben. In diesem Zeitraum darf auch sonst nirgends Alkohol verkauft werden. Spätverkäufen oder Tankstellen etwa ist die Abgabe von Alkohol während der Sperrstunde untersagt.

Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie

Die neue Allgemeinverfügung der Stadt sieht außerdem eine Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie vor. Gäste müssen hier, ebenso wie in Hotels, Sportstätten und an der Universität, ihre Kontaktdaten hinterlassen, um im Fall eines Infektionsgeschehens informiert werden zu können. In Geschäften gilt die Kontaktnachverfolgung aber nicht. Bei privaten Feiern im Familien- oder Freundeskreis sind maximal 25 Personen erlaubt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die neuen Regeln gelten bis auf Weiteres solange, bis Leipzig sieben Tage lang unter einer Inzidenz von 35 bleibt. Zusätzlich soll ab Montag eine neue Schutzverordnung in Kraft treten. Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf strengere Corona-Bestimmungen ab 2. November geeinigt. Diese sehen unter anderen die vollständige Schließung der Gastronomie und schärfere Kontaktbeschränkungen vor.

Von Lilly Günthner