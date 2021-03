Leipzig

Euphorie hört sich anders an. Zwar werden am 22. März viele Leipziger Gastwirte ihre Freisitze öffnen, wenn die Corona-Infektionszahlen das hergeben. „Aber die ganze Regelung ist mit heißer Nadel gestrickt – dilettantisch und hilflos“, bemängelt Gastronom Carl Pfeiffer, der in Leipzig vier Läden betreibt. Josef Hutter vom Mückenschlössen stellt in Richtung Bundesgesundheitsminister die sarkastische Frage: „Was sagt Herr Spahn denn zum Wetterbericht in zwei Wochen?“

Ob dann die Frühlingssonne wärmt oder ein kalter Wind durchs Land fegt – das war in der Mammutsitzung der Bund- und Länderchefs am Mittwochabend vermutlich eher kein Thema. Selbst wenn der Öffnungsplan, den die Runde beschloss, viele Details enthält. Auch die Gastronomie taucht auf: Ab dem 22. März darf die Branche nach 20 Wochen wieder Gäste bewirten. Aber nur draußen.

Schnelltest am Eingang? Die Wirte rechnen mit Konflikten

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner unter 50 öffnen die Freisitze voraussichtlich unter den Bedingungen des Sommers 2020: mit Mindestabständen und Maskenpflicht außer am Platz. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 kommen weitere Regeln hinzu. Die Gäste müssen vorher reservieren, negativ auf das Coronavirus getestet sein, und die Wirte haben zu dokumentieren, wer wann da ist.

Vor allem wegen der Tests runzelt Frank Wiegand die Stirn. „Die Politik macht sich keine Gedanken, wie das in der Praxis funktionieren soll“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Bayerischen Bahnhofs. „Wenn ich einen Gast dazu verdonnere, mir für 15 Euro einen Schnelltest abzukaufen, und er warten muss, bis das Ergebnis vorliegt – will er dann überhaupt noch?“ Hutter vom Mückenschlösschen rechnet mit weiterem Konfliktpotenzial: „Was passiert mit den Leuten, die sich weigern. Diskutieren wir mit denen? Das ist alles unausgegoren“, findet er.

Ist der Strohhalm zum Greifen nah oder vielleicht doch zu weit weg?

Trotz der Vorbehalte: Die Wirte brüten bereits über der Wiedereröffnung. „Wir holen unsere Leute aus der Kurzarbeit zurück“, hat Henrik Dantz entschieden. Das betrifft in seinem Fall immerhin bis zu 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dantz ist Geschäftsführer von „Exlusiv Events“. Zu den Biergärten und Freisitzen im Unternehmen gehören Barfusz, Spizz, Café Central, Milchbar Pinguin und das Glashaus im Clara-Zetkin-Park. „Irgendwie ist immer alles machbar“, kommentiert er die Gesetzeslage. Wie bei den meisten Lokalen kehren seine Angestellten eine Woche vor dem Stichtag zurück, um alles vorzubereiten. „Wir greifen nach jeden Strohhalm, den wir kriegen können“, sagt Dantz.

In gut zwei Wochen soll hier wieder draußen bestuhlt sein: Henrik Dantz vor der Milchbar Pinguin. Quelle: André Kempner

Dagegen würde sich Carl Pfeifer lieber nicht nach etwas strecken, das nach seiner Einschätzung unerreichbar ist. „Wir werden drei Wochen später wieder dichtmachen“, prophezeit er – weil die Inzidenzen wieder steigen. Zur Dreiturmspringer GmBH, deren Geschäftsführer er ist, zählen Volkshaus, Luise, Killywilly und Kaiserbad. „Wir sind Dienstleister“, sagt Pfeiffer. „Wenn wir dürfen, machen wir auf, weil unsere Gäste das wollen, und weil der Job unsere Passion ist.“ Überdies fühle er sich seinen Mitarbeitern verpflichtet, „die langsam nicht mehr wissen, welche Topflappen sie noch häkeln sollen“.

Doch sein Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger habe er längst verloren. Die Infektionslage sei jetzt nicht groß anders als Ende Oktober 2020, als der harte Lockdown beschlossen wurde, betont Pfeiffer. „Ich hätte lieber ein Konzept, das ich verstehen kann. Wenn wir dann bis Juni zubleiben müssten: Ich würde nicht meckern.“ Statt in die Kneipe zu gehen, seien jetzt Impfungen und massenweise Tests gefragt. Stattdessen rechne er mit riskanten Szenen: „Was mache ich, wenn mein ganzer Freisitz mit Leuten voll ist und es zu regnen anfängt? Normalerweise rennen die alle rein – und jetzt? Bleiben die Gäste sitzen, essen weiter und sind pitschnass, bevor sie in Ruhe bezahlen?“

„Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung“

Von einer „verzwickten Lage“ spricht Wiegand vom Bayerischen Bahnhof auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Er wird seine 65 Vollbeschäftigten und die Minijobber eine Vorbereitungswoche lang bezahlen, könnte aber jederzeit erfahren, dass der Freisitz doch nicht öffnet. „Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt er. „Unternehmerisches Risiko kannten wir auch schon vor Corona.“ Die Witterung beispielsweise: „Eine Schlechtwetter-Woche – und im Kühlhaus verdirbt alles“, unkt Dreiturmspringer-Chef Pfeiffer. „Es ist ein teurer Spaß, einen Laden hochzufahren, wenn die Umsätze bescheiden bleiben.“ Hutter vom Mückenschlösschen sagt, dass er gespannt sei, ob seine Lieferanten überhaupt genug Lebensmittel bereitstellen können.

Drinnen trifft er die Vorbereitungen für draußen: Mückenschlösschen-Wirt Josef Hutter. Quelle: André Kempner

Um die Lockerung kalkulierbarer zu machen, fordert Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Sachsen eine „Entkoppelung von den Inzidenzwerten“. Er kritisiert zudem, dass seine Branche benachteiligt werde. „Wir haben die besten Hygiene-Konzepte. Warum soll es draußen auf einer Terrasse gefährlicher sein als drinnen im Einzelhandel oder beim Friseur?“ Bevor man den Fahrplan endgültig bewerte, wolle man aber warten, bis die Politik die Vorgaben im Detail erkläre – vor allem zur Testfrage. Wiegand vom Bayerischen Bahnhof wäre folgende Regel am liebsten: „Wenn mir ein Gast sagt, dass er sich in der Früh getestet hat und negativ ist, dann antworte ich: Komm rein!“

