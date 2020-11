Neue Corona-Regeln für den Einzelhandel – das sagen Händler in Leipzig

Leipzig

Steigende Infektionszahlen und und verschärfte Corona-Regeln bedeuten für die Leipziger Händler auch neue Auflagen. Kunden müssen bereits vor dem Geschäft und auf Parkplätzen Maske tragen. Die Händler müssen dafür sorgen, dass sich weniger Kunden gleichzeitig in den Geschäften aufhalten: Bei einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter darf nur noch eine Person je zehn Quadratmeter im Laden sein, bei größeren Geschäften darf auf die zusätzliche Fläche höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter kommen.

Was bedeutet das für den Einzelhandel und das nahende Weihnachtsgeschäft? Die Händler würden die strengeren Regeln nicht in Frage stellen, sagt Heike Melzer vom Verein City Leipzig Marketing. Dennoch: „Wenn es mal eine Schlange vor einem Geschäft geben sollte, dann stellt man sich bei kaltem und nassem Wetter nicht gern an“, konstatiert Melzer. „Aber ich glaube, die Leute haben trotzdem das Bedürfnis, in die Stadt zu kommen.“

Die verschärften Bedingungen seien weitgehend praktikabel. Die meisten hätten Erfahrungen und Konzepte aus dem Frühjahr. In einigen Geschäften gibt es automatische Zählgeräte, andere Händler lenken die Kundenströme mit Marken oder Körben. Melzer meint, dass nun deutlich werde, wie wichtig Einzelhandel und Gastronomie für die Innenstadt seien. Derzeit arbeitet der Verein an einer Kampagne, um den lokalen Einkauf attraktiv zu halten.

Neue Begrenzungen auch für Leipziger Händler machbar

Sten Linnert vom Fotohaus Klinger. Quelle: Christian Modla

Im Fotohaus Klinger, direkt neben dem Petersbogen, dürfen sich nur zwei Leute gleichzeitig aufhalten – so steht es auf Hinweisschildern am Laden. Sten Linnert hat Verständnis für die neuen Beschränkungen. „So klein wie wir sind, geht das schon“, meint er. Allmählich gehe aber das Weihnachtsgeschäft los, das könne schon schwierig werden.

Peter Hinke von der Connewitzer Verlagsbuchhandlung im Schuhmachergäßchen. Quelle: Christian Modla

Peter Hinke von der Connewitzer Verlagsbuchhandlung im Schuhmachergäßchen hat die volle Zahl erlaubter Kunden auf den 200 Quadratmetern seines Geschäftes noch nicht ausgereizt. „Wir sind da im grünen Bereich und haben die Kundenanzahl weiter beschränkt als nötig.“ Sollte die Grenze erreicht sein, müsse auch mal gewartet werden. Bei allem Verständnis blickt Hinke mit Sorge auf die Weihnachtszeit: „Was passiert an den Tagen, die das Geld bringen sollen?“ Doch Hinke arbeitet parallel an anderen Projekten, orientiert sich online und bleibt optimistisch: „Noch ist nichts verloren!“

Filialleiterin Joana Grahl im Unterwegs in der Nikolaistraße. Quelle: Christian Modla

„Die Beschränkungen sind für uns kein Problem“, erklärt Joana Grahl. Sie ist Filialleiterin im Outdoor-Ausrüster Unterwegs in der Nikolaistraße. Wer das Geschäft betritt, muss sich einen Sicherheitsknopf nehmen und den beim Verlassen des Ladens wieder abgeben. So haben die Mitarbeiter die Kundenfrequenz im Blick. Auf den 880 Quadratmetern ist reichlich Platz. „Hier wäre es eigentlich jetzt voller, gerade zum Weihnachtsmarkt. Aber die Maske nimmt vielleicht ein bisschen die Lust, die meisten kommen wohl nur noch, wenn sie wissen was sie wollen.“ Es gibt wenig Laufkundschaft – anders als sonst im Weihnachtsgeschäft.

Manuel Ulrich vom Leipziger Laufladen am Brühl 33. Quelle: Christian Modla

Wie man mit Kundenanstürmen umgeht, weiß Manuel Ulrich vom Laufladen am Brühl 33. „Kunden können bei uns kostenfrei online Termine buchen“, erklärt er. Das sei für die Planung gut. „Die Erfahrung aus dem Frühjahr zeigt, wie wichtig das ist.“ Vier Personen lassen die Mitarbeiter gleichzeitig in den Laden, erlaubt wären sogar mehr. „Es kam schon vor, dass Kunden warten mussten und dann gegangen sind. Sowas wollen wir mit dem Terminsystem vermeiden“, sagt Ulrich.

Michael Rosenthal von der Musikalienhandlung M.Oelsner in der Schillerstraße. Quelle: Christian Modla

Termine machen auch einen Teil des Geschäftes von Michael Rosenthal aus. In seiner Musikalienhandlung M. Oelsner in der Nikolaistraße verkauft er Noten aller Art, musikalische Literatur und Konzertkarten. Doch der Ticket-Handel liegt so gut wie still. 80 Quadratmeter groß ist das Geschäft, fünf Kunden lässt der Unternehmer gleichzeitig hinein, zudem hat er einen Online-Handel. „Das klappt bisher ganz gut, jetzt müssen wir mal sehen, wie das mit den neuen Regelungen alles wird“, sagt Rosenthal. Kunden warten lassen muss er selten. Der Händler sieht nun auch die Stadt stärker in der Pflicht. Er wünscht sich mehr Kulanz – etwa für Aufsteller auf Gehwegen. Die Demonstrationen in den vergangenen Wochen seien nicht unbedingt hilfreich gewesen für die Händler in der Stadt, meint Rosenthal.

Supermärkte sehen sich gut gerüstet Auch die großen Lebensmittelhändler müssen wieder umdenken. Kaufland etwa, vertreten zum Beispiel in Reudnitz, ist guter Dinge, mit großen Flächen und breiten Gängen maximale Kundenzahl und Mindestabstände einhalten zu können. „Sollte es notwendig sein, begrenzen wir die Einkaufswagen. Bei Bedarf unterstützen uns Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten“, teilt der Konzern mit. Kunden sollten Stoßzeiten umgehen und nur allein oder zu zweit einkaufen. Bei der Rewe-Gruppe mit dem Discounter Penny wird der Kundenzulauf wenn nötig beschränkt – durch Einlasskontrollen, begrenzte Einkaufswagen und -körbe.

Von Vanessa Gregor