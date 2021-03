Leipzig

Die langersehnte Perspektive mit Blick auf das laufende Jahr ist für viele nun da. Sachsens Landesregierung macht den Weg frei für Schulöffnungen ab dem 15. März – eine Teststrategie für Schüler und Lehrer inklusive. Ebenso für die Gastronomie und die Leipziger Kultur soll das Geschäft mit Augenmaß anlaufen – wenn auch etwas später und stets gebunden an eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100.

Die Öffnungsdebatten im Freistaat haben unerwartet Fahrt gewonnen. Geht jetzt alles doch ein wenig zu schnell? Oder waren die Schulöffnungen längst überfällig? Und: Bringt zu viel Freiheit zu viel Leichtsinn mit sich? Ein Stimmungsbild aus der Leipziger Innenstadt.

„Das Beste, was man in der Lage machen kann“

Claire Rousselle glaubt, dass das Beschlusspaket des Landes der richtige Weg ist. Immerhin müsse es doch irgendwie weitergehen. Die 24-jährige Studentin freut sich vor allem für die Schülerinnen und Schüler, die endlich wieder mehr Routine in ihren Alltag kriegen.

Claire Rouselle (24). Quelle: André Kempner

„Solange die angekündigte Teststrategie auch wirklich greift und die Organisation funktioniert, denke ich, dass es das Beste ist, was man in dieser Lage machen kann.“ Ganz persönlich ist sie dankbar, dass es wieder möglich sein wird, einen Kaffee trinken zu gehen – zumindest draußen. „Es ist relativ profan, aber es ist einfach ein Luxus, das eigene Getränk nicht ständig vor sich hertragen zu müssen.“

„Wir haben alle kein Rezept für die Lösung der Pandemie“

Und es ist so schön urban, wieder Leute beobachten zu können, ergänzt Susanne Gaul. „Das Zusammentreffen im öffentlichen Raum das fehlt und wir werden es sicher alle genießen.“ Sie selbst ist Wissenschaftlerin und weiß deshalb gut, dass die Inzidenz nicht der alleinige Schlüssel sein kann, um das Lockerungspaket zu steuern. „Aber immer wieder in den Lockdown zu gehen, ist auch keine Strategie.“

Dass die weiterführenden Schulen wiederbelebt werden, ist für sie ein echter Befreiungsschlag. „Man kann einfach nicht tolerieren, dass Kinder aus einem sozialschwachen Zuhause immer mehr den Anschluss verlieren. Wir haben alle kein Rezept für die Lösung der Pandemie. Trotzdem glaube ich, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.“

Susanne Gaul (37). Quelle: André Kempner

„Nicht der richtige Zeitpunkt für Lockerungen“

Frank Weiß ist da skeptischer. Natürlich könne man verstehen, dass diese Nachricht für die Schüler eine große Erleichterung darstellt. Aber mit der Mutation im Nacken seien die Öffnungen fahrlässig. „Niemand weiß, wie es weitergeht. Die Werte steigen. Wenn ich aktuell Nachrichten schaue, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Lockerungen ist.“

Das Gleiche gelte mit Blick auf die Kultur und Gastronomie. „Die Menschen sind haltlos. Sobald das Wetter wieder schön ist, strömen sie raus. Und dann soll es wieder ein großes Angebot geben?“ Der 54-Jährige hat Angst vor einer dritten Welle und davor, dass alles wieder von vorne losgeht.

Frank Weiß (54). Quelle: André Kempner

Wechselmodell hat „super funktioniert“

Fragt man Pascal Reinel danach, ob er fürchtet, dass die Lockerungen ein Fehler sind, verneint er entschieden. Sein Vater ist nebenberuflich DJ und könnte endlich wieder das machen, was ihm Spaß macht, sagt der 17-Jährige. Und im Hinblick auf die Schule habe das angepeilte Wechselmodell für alle, das seine Klasse schon länger praktiziert, „super funktioniert“.

Pascal Reinel (17). Quelle: André Kempner

Er freut sich, dass die Jüngeren wieder die Chance kriegen, vor Ort zu sein und ihre Probleme direkt zu adressieren. „Ich finde die Vorstellung wirklich gruselig, wie viele Defizite sich da inzwischen angesammelt haben. Wie sollen die das jemals aufholen?“ Für besseren Anschluss in der Schule einmal die Woche einen Test zu machen, hält er deshalb für absolut vertretbar. Eine Testpflicht ebenso. „Es gibt keinen Grund, warum man sich nicht testen lassen sollte. Ist ja auch zur eigenen Sicherheit.“

Rahel Nieber (17). Quelle: André Kempner

„Freue mich, dass diese Trennung ein Ende hat“

Rahel Nieber denkt vor allem an ihren kleinen Bruder. Der geht in die 8. Klasse und ist „richtig untergegangen“ in der letzten Zeit. „Er hat kaum etwas gemacht“, erzählt die 17-Jährige. Wenn sie in den letzten Monaten hätte entscheiden können, hätte sie lieber die Abschlussklassen aus dem Präsenzunterricht genommen und dafür den unteren Klassen die Chance gegeben. „Wir können uns selbst organisieren, die anderen mitunter noch nicht.“ Umso mehr freut es sie, „dass diese Trennung ein Ende hat“.

Jonas Preußer (46). Quelle: André Kempner

„Man wird mich auf jeden Fall nicht direkt losstürzen sehen“

Zu spät ist es dennoch, glaubt Jonas Preußer. „Das Jahr bekommen die Kinder nicht wieder.“ Ihm geht gegenwärtig alles viel zu schnell. Man komme kaum noch hinterher, was genau wann gelte und unter welchen Bedingungen. „Ich bin generell eher vorsichtig. Man wird mich auf jeden Fall nicht direkt losstürzen sehen, sobald der Besuch von Kinos und Gastronomie wieder möglich ist.“

