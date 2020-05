Leipzigs Retter rüsten sich für viele Verletzte

Leipzig

Der Rettungsdienst der Stadt Leipzig ist seit Mittwoch etwas besser für Unfälle oder Terroranschläge mit einem „ Massenanfall“ von Verletzten oder Erkrankten gerüstet. Im neuen Feuerwehrtechnischen Ausbildungszentrum an der Gerhardt-Ellrodt-Straße 29e wurden Einsatztaschen übergeben, die die Versorgung von Verletzten erleichtern. Um zu demonstrieren, wie das geschieht, wurde im Zentrum eine Explosion auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt nachgestellt.

Schwerverletzte haben Vorrang

Auf der Freifläche vor dem Schlauchturm erlebten drei Dutzend Journalisten und Retter mit, was sich dann auf dem Weihnachtsmarkt abspielen könnte. „Die Explosion könnte von einer Gasflasche ausgehen, aber auch von Terror- oder Amoklagen“, erklärte Dr. Ralph Schröder, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt.

Anzeige

Der Schwerverletzte (im Hintergrund) hat Vorrang, der nicht mehr gehfähige Verletzte (im Vordergrund) muss warten, bis weitere Retter am Explosionsort eintreffen. Er könnte auch mehrere Frakturen erlitten haben und sollte sich deshalb nicht fortbewegen. Quelle: Dirk Knofe

Weitere LVZ+ Artikel

Bei dieser Vorführung hatte es drei Personen besonders schwer getroffen: Ein junger Mann wälzte sich am Boden, schrie um Hilfe und umklammerte dabei sein linkes Bein, dessen Unterschenkel abgerissen war. Aus dem Beinstumpf strömte Blut in Massen. „Wenn er nicht schnell Hilfe erhält, wird er in kurzer Zeit verblutet sein“, erläuterte Schröder. Ein anderer Verletzter hockte am Boden und konnte nicht mehr gehen; eine junge Frau stierte apathisch vor sich hin; niemand wusste, was mit ihr ist.

Grünes Band heißt „gehfähig“

Mit Blaulicht und Martinshorn raste dann ein Rettungswagen der Leipziger Feuerwehr heran, besetzt mit den Notfallsanitätern Marco Wiegel und Enrico Tolle. „Sie müssen jetzt schnell ermitteln, wie schwer die drei Weihnachtsmarktbesucher verletzt sind“, beschrieb Schröder die Lage. Denn Schwerstverletzte benötigen sofort Hilfe, sonst sterben sie, noch bevor sie ins Krankenhaus gebracht werden können.

Der linke Unterschenkel wurde von der Explosion abgerissen und der Kreislauf ist kurz vor dem Kollabieren. Verletzte wie diese müssen so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht werden. Quelle: Dirk Knofe

Obwohl der Mann mit dem Beinstumpf am lautesten schrie, stürzten die Notfallsanitäter zuerst zu der apathischen Frau. Schnell stellte sich heraus, dass sie wohl nur einen Schock hat – deshalb erhielt sie ein grünes Band aus der Notfalltasche um den Arm geschnallt. Es signalisiert dazustoßenden Rettern, dass sie gehfähig ist.

Erstversorgung mit blutstillender Gage

Dann splitteten sich die beiden Sanitäter auf, und jeder untersuchte einen der anderen Verletzten. Einer hatte offenbar nur eine leichte Beinverletzung und erhielt eine gelbe Kennzeichnung – was „nicht gehfähig“ bedeutet. „Bei einer Explosion werden Menschen mehrere Meter durch die Luft geschleudert, da kann es auch Frakturen geben“, erklärte Schröder.

Auch eine Wärmefolie gehört zur Ausstattung der neuen Einsatztaschen. Sie soll verhindern, dass schwer verletzte Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus auskühlen. Quelle: Dirk Knofe

Den dritten Verletzten hat es am schlimmsten erwischt. Der junge Mann – der im normalen Leben Oliver Kadoke heißt und Feuerwehrmann ist – hat nicht nur einen Unterschenkel verloren, er bekam auch kaum noch Luft. Deshalb wurde ihm aus dem Notfallkoffer eine Kanüle in die Brust gesteckt, damit dort Luft entweichen kann und sich der Kreislauf stabilisieren kann. Dann wurde der Beinstumpf abgebunden und der Oberkörper untersucht. Auch dort gab es eine große blutende Wunde, die mit einer speziellen blutstillenden Gage aus dem Koffer versorgt wurde.

66 Notfallkoffer stehen bereit

Diese Notversorgung soll nur maximal zehn Minuten dauern, denn vor allem der Schwerverletzte muss schnell in ein Krankenhaus gebracht werden. „Inzwischen trifft normalerweise auch ein Notarzt ein“, kommentierte Schröder. Bei einem Terroranschlag wären jetzt wahrscheinlich auch schon Landes- und Bundespolizisten vor Ort.

Die neue Einsatztasche birgt viele Dinge, die es den Rettern einfacher machen, ein Chaos mit vielen Verletzten zu ordnen. So kann sichergestellt werden, dass die Patienten zuerst versorgt werden können, die am dringendsten Hilfe benötigen. Quelle: Dirk Knofe

Insgesamt 66 Einsatztaschen wurden gestern an Leipzigs Retter übergeben und auf alle Rettungsfahrzeuge verteilt. Jede Tasche kostet 1200 Euro, bezahlt werden sie von den Krankenkassen.

Von Andreas Tappert