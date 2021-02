Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Riebeckstraße/Zufahrt zur Prager Straße: An dieser sensiblen Schnittstelle gibt es vom 3. Februar bis zum 1. März Einschränkungen. Dort muss ein Verbau beseitigt werden. Betroffen ist nicht nur die Riebeckstraße, sondern auch die Prager Straße. In der Riebeckstraße wird die stadteinwärtige Zufahrt zur Prager Straße gesperrt und eine Umleitung über die Semmelweisstraße zur Johannisallee und weiter zur Prager Straße/Ostplatz eingerichtet. In derselben Zeitspanne werden in der Prager Straße zwischen Riebeck- und Krugstraße eine Fahrspur und der benachbarte Gehweg gesperrt.

Russenstraße zwischen Feldstraße und Zuckelhausener Ring/Parkstraße/Liebertwolkwitzer Straße: In diesem Bereich ist vom 1. bis zum 12. Februar die Fahrtrichtung Liebertwolkwitz gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Sie führt über die Prager Straße und die Parkstraße.

Seumestraße zwischen Hohenthal- und Fortunabadstraße: Dieser Abschnitt ist von Montag bis Freitag komplett dicht.

Dittrichring zwischen Gottsched- und Käthe-Kollwitz-Straße: Autofahrer müssen in diesem Bereich vom 1. bis zum 5. Februar in Richtung Goerdelerring mit weniger Spuren auskommen.

Peterssteinweg 3: Wegen Kabelarbeiten sind vom 1. bis zum 5. Februar an dieser Hausnummer eine Fahrspurreduzierung und eine Gehwegsperrung erforderlich. Fußgänger und Radfahrer müssen sich zeitweise den Geh- und Radweg teilen.

Jahnallee/Höhe Bowmannstraße: Am Montag beginnen auch in diesem stark befahrenen Straßenabschnitt Bauarbeiten. Dort müssen Autofahrer bis zum 13. Februar in beide Richtungen mit Spurreduzierungen klarkommen.

Von Andreas Tappert